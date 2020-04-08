Владимир Кузьмин об ужасах женской любви

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН Поскольку, будучи студентом МИИТа, Кузьмин ходил на лекции вместе с КРИСОМ КЕЛЬМИ, можно предположить, что к музыке своего однокурсника Владимир неравнодушен. Вряд ли равнодушен он и к творчеству АЛЛЫ БОРИСОВНЫ ПУГАЧЕВОЙ, чьим спутником и партнером был [Читать...]

Владимир Кузьмин и Ирина Дубцова из-за сложной политической ситуации отменили ряд концертов на Украине. В частности, Кузьмин перенёс шоу в Луганске с 25 февраля на 30 апреля 2014 года. Запланированный на 27 февраля концерт в Мариуполе состоится в [Читать...]

Владимир Кузьмин хочет в очередной раз стать отцом. 58-летний исполнитель и его молодая супруга Екатерина Трофимова мечтают о наследнике. Об этом они признались в программе Геннадию Малахову и Ангелине Вовк. Кузьмин и Трофимова женаты уже 13 лет, однако [Читать...]

Блюзмен Борис Булкин и народный артист России Владимир Кузьмин готовят блюзовый вечер в столичном клубе Red Stars Club 20 сентября 2014 года. Программа, которую музыканты представят в Москве впервые, получила название «Вечер настоящего блюза». Начало в 22.00.

Владимир Кузьмин выступит с программой «Большой весенний концерт! Лучшие песни!» в «Известия Hall» 4 марта 2016 года. В шесть лет он написал первую песню, в шестом классе организовал первую музыкальную группу. Композитор, поэт, певец, мультиинструменталист, за сорок лет [Читать...]