{ 8 апреля 2020 }

Владимир Кузьмин об ужасах женской любви

Рубрики: [Музыка]  
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Владимир Кузьмин Одноглазый Джон Пират

Владимир Кузьмин выпустил в свет новую композицию «Одноглазый Джон (Пират)». Премьера трека, созданного новым проектом музыканта Kuzmin Absolute Band, состоялась 3 апреля 2020 года.

Одновременно с релизом сингла был представлен анимационный видеоролик на эту песню. Главным героем песни и клипа стал бесстрашный пират по имени Джон, который не боялся сатаны и чертей, но леденел от страха при воспоминаниях о некой даме.

— Но при воспоминании о ней от страха леденеет кровь. Нет в жизни ничего страшней, чем женская любовь, — поет Владимир Кузьмин.

Релиз сингла осуществило Первое музыкальное издательство.

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