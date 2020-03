Сергей Шнуров написал музыку к «Джульетте»

Балет Radio and Juliet по мотивам трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» на музыку Radiohead покажет Национальный театр Словении в Государственном Кремлевском дворце 18 декабря 2012 года. Всего в постановке прозвучит одиннадцать композиций с альбомов The Bends, OK Computer [Читать...]

Кинорежиссёр Авдотья Смирнова рассказала в блоге, что стала одной из первых слушательниц новой песни Сергея Шнурова. Исполнение состоялось 23 мая 2014 года в петербургской квартире лидера группы «Ленинград». В соответствии с требованиями нового закона, в песне нет ни [Читать...]

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров напишет музыку к новому фильму Владимира Шевелькова «О чем молчат французы», который выйдет в сентябре 2016 года. Съемки киноленты проходят в Санкт-Петербурге,. Фильм рассказывает о жизни нашего современника со странным именем Тиллим Папалексиев, [Читать...]

Фелисити Джонс («Воспоминания неудачника», «Как сумасшедший») сыграет главную роль в спин-оффе к бессмертной истории Уильями Шекспира о Ромео и Джульетте. Фильм получит название «Розалина», и будет рассказывать о судьбе внебрачной племянницы Капулетти, к которой Ромео спешил на свидание, [Читать...]

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заявила, что лидер коллектива Сергей Шнуров заставил ее раздеться прямо на сцене. В интервью журналу Cosmopolitan она назвала это «унизительные стенографические постановки». По словам певицы, это произошло в 2014 году и стало ее самым [Читать...]