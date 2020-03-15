{ 15 марта 2020 }

Сергей Шнуров написал музыку к «Джульетте»

Рубрики: [Музыка]  [Театр]  
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Сергей Шнуров написал музыку к спектаклю «Джульетта», премьера которого состоится на сцене БДТ имени Товстоногова (СПб) 18 и 19 апреля 2020 года. «Джульетта» станет первым спектаклем, который поставит в России эстонский режиссер Тиит Ойяссо вместе со своим соратником и супругой, художником Эне-Лиис Семпер, сообщается на сайте БДТ.

Роль Джульетты исполнила приглашенная актриса и певица Муся Тотибадзе. «Спектакль» рассказывает о том, как в театре готовится постановка спектакля «Ромео и Джульетта» по трагедии Уильяма Шекспира.

— Молодая девушка, выпускница театрального института (Муся Тотибадзе), впервые попадает в профессиональный театр — в новой постановке ей предстоит сыграть Джульетту, — говорится в описании спектакля. — Еще в процессе репетиций начинающая актриса очаровывает окружающих, ее искренность и непосредственность трогают до глубины души, партнеры по сцене влюбляются в нее. Постепенно отношения, давно выстроенные в труппе, тесно переплетаются с отношениями между героями трагедии Шекспира. Вскоре Джульетта перестает понимать, по-прежнему ли она любит своего молодого человека (Геннадий Блинов), или это чувство уступило место страсти, вспыхнувшей к Ромео (Иван Федорук), ее партнеру по сцене? Как на самом деле относятся к ней люди в театре? Почему они, недавно нежные и понимающие, вдруг становятся жестоки и непримиримы? С каждым днем грань между реальностью и театром для Джульетты размывается все больше и больше, пока не становится практически неразличимой…

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