{ 14 марта 2020 }

Рита Ора рассказала, как быть одинокой

Рубрики: [Музыка]  

Рита Ора

Британская певица и актриса Рита Ора выпустила новый сингл под названием «How To Be Lonely» 12 марта 2020 года. Трек был написан Льюисом Капальди, который также сыграл в композиции на гитаре и исполнил партии бэк-вокала.

- Эта песня вдохновлена кучей разных периодов моей жизни; временами, когда я приходила к выводу, что мы все как люди весьма ценны и что-то нам стоит хранить, а ещё – что, хотя связи весьма важны, нам вовсе не нужно одобрение от других, – сказала артистка в официальном заявлении. – Когда вы одиноки, помните – вам достаточно самих себя и у вас есть силы для того, чтобы делать свой собственный выбор. Наслаждайтесь тем, что являетесь собой!

В своём твиттере Рита также опубликовала совместное видео с Льюисом: они анонсируют выход сингла, и Капальди убеждает подписчиков Оры срочно купить трек, потому что ему «очень нужны деньги».

Напомним, что песня «How To Be Lonely» стала первым релизом Оры в 2020 году. Её последний студийный альбом «Phoenix» вышел в 2018 году.

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