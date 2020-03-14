Вадим Степанцов показал своего Дудя

Лидер группы «Бахыт-компот» Вадим Степанцов представил мини-альбом своего сольного проекта «Мастодонт». Диск «Мой личный Дудь», выпущенный 13 марта 2020 года на лейбле Cezis.

В EP вошли четыре композиции. По словам создателей, они получились одновременно веселыми и грустными, остросоциальными и беззаботными.

Проект «Мастодонт» был создан Вадимом Степанцовым вместе с музыкантами трио «Бурлеск-оркестр». Его появление Степанцов объясняет тем, что ему стало тесно в рамках группы «Бахыт-компот».

- Благодаря этому, у почитателей таланта Вадима Степанцова появилась возможность услышать некоторые песни, которые были незаслуженно забыты в рамках его основной группы, – сообщается в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию агентства InterMedia.