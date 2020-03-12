Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы.
Он никого не убил, ничего украл из бюджета страны, не работал на иностранные разведки, не химичил с выплатой налогов.
Эти старые кошелки, которых он сделал кинозвездами, все-таки посадили его!
Да любая из этих высокоморальных сучек могла бы отказать ему и он бы точно не стал ее расчленять, даже не избил бы!
Нет, они трахались с ним за милую душу, а через несколько десятилетий обнаружили, что их души жестоко травмированы!
Америка, ты сошла с ума!
В советские времена был такой термин «хэллобобовский фильм» — это когда в фильме из американской жизни артист Пуговкин говорит артисту Куравлеву: «Хэлло, Боб!»
Вспомнилось в связи с реакцией многих прекрасных людей на приговор Вайнштейну — Америка всегда права!
Ничего, что актрисы не под дулом пистолета шли в номер к продюсеру с определенной репутацией?
Они же, пташки небесные, собирались сугубо обсудить свои роли!
Да и где же, как не в номере продюсера, они могли обсудить свои творческие планы?
А через двадцать лет вспомнили, что, оказывается, они с продюсером вынуждены были не только говорить об искусстве!
Ничего, что они в свое время не отказались от материальной компенсации своих страданий?
Ничего, что чувак после химической кастрации уже и так инвалид, не способный передвигаться самостоятельно?
Что ему сделана операция на сердце?
23 года срока — прекрасно, это же Америка, это не Мордор!
Ребята, хватит косить под артиста Пуговкина и артиста Куравлева из фильма про американскую жизнь!