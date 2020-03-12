Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы.

Он никого не убил, ничего украл из бюджета страны, не работал на иностранные разведки, не химичил с выплатой налогов.

Эти старые кошелки, которых он сделал кинозвездами, все-таки посадили его!

Да любая из этих высокоморальных сучек могла бы отказать ему и он бы точно не стал ее расчленять, даже не избил бы!

Нет, они трахались с ним за милую душу, а через несколько десятилетий обнаружили, что их души жестоко травмированы!

Америка, ты сошла с ума!

В советские времена был такой термин «хэллобобовский фильм» — это когда в фильме из американской жизни артист Пуговкин говорит артисту Куравлеву: «Хэлло, Боб!»

Вспомнилось в связи с реакцией многих прекрасных людей на приговор Вайнштейну — Америка всегда права!

Ничего, что актрисы не под дулом пистолета шли в номер к продюсеру с определенной репутацией?

Они же, пташки небесные, собирались сугубо обсудить свои роли!

Да и где же, как не в номере продюсера, они могли обсудить свои творческие планы?

А через двадцать лет вспомнили, что, оказывается, они с продюсером вынуждены были не только говорить об искусстве!

Ничего, что они в свое время не отказались от материальной компенсации своих страданий?

Ничего, что чувак после химической кастрации уже и так инвалид, не способный передвигаться самостоятельно?

Что ему сделана операция на сердце?

23 года срока — прекрасно, это же Америка, это не Мордор!

Ребята, хватит косить под артиста Пуговкина и артиста Куравлева из фильма про американскую жизнь!