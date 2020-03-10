Крымское настроение

Настроение — почти что крымское шесть лет назад.

Сегодня у нас случилась большая — хотя и незаметная для народа, уверенного, что все так и должно быть, — победа.

У Кашина в 2008 году был сюжет, запомнившийся мне навсегда: как он сидит в аэропорту, смотрит по телевизору на танки, входящие в Южную Осетию, и сильнейшим образом удивляется, что война началась, что не слили, не предали, ведь он-то знает настроение двора, элит, бояр, — а народ вокруг него смотрит спокойно, народ подготовлен многолетними телевизионными заклинаниями к тому, что броня крепка и танки наши быстры, и нисколько не удивлен, что жизнь пришла в соответствие с пропагандой.

Так было и в 2011 году, когда многие люди, близкие к трону, ждали продолжения медведевщины, а Путин посмотрел-посмотрел на ливийскую свободу и демократию, да и решил по-другому, чем страшно разозлил всего нашего тогдашнего коллективного Горбачева, уже готового к светлому будущему, но вовсе не удивил наш народ.

И вот сегодня опять.

Уже существовал — я в этом уверен — какой-то придворный план, чтобы организовать одни выборы, другие выборы, уговорить Путина уйти в Госсовет, в сельсовет, куда угодно, сделаться английской королевой, аятоллой, пенсионером номер один, да хоть кем, лишь бы все быстро начать менять, транзит, трансфер, неважно, как это называлось у бесконечных политологов, но смысл один и цель одна: мириться с заграницей.

То есть сдаваться.

Другого мира никто не предложит, как не предложили его в 1991 году, а с тех пор все стало еще намного сложнее и хуже.

И уже было ощущение, что коллективный Горбачев у дверей, что еще немного — и все-таки дожмут, и тогда впереди — крах.

И тут пошла выступать Терешкова.

Перестройка отменяется. Жизнь продолжается. Слава Богу.

А теперь очевидный ответ на очевидный вопрос.

Почему новые путинские полномочия на возможные будущие 6 или 12 лет — это хорошо?

Потому что у нас нет альтернативы этому плану, которая не была бы либеральной, и не толкала бы нас сдаваться.

У нас есть Путин — и есть Горбачев.

И не только тот самый, которому 89 лет, но и триста сорок восемь человек претендентов на его роль в двадцать первом веке.

Все они начальники, все миллионеры, все — амбициозные нарциссы, и все готовы сдаться во имя дружбы, мира и сотрудничества, как у них принято говорить, и заодно убить страну.

Нет уж, дорогие михаилы сергеевичи, не надо.

Давайте-ка лучше подождем, а там посмотрим, какой будет Россия, и где будете вы — как минимум в 2024, а в идеале — в 2030 или даже 2036 году.

Вдруг вас черт заберет к тому моменту?

А пока ждите, терпите и делайте вид, что вы — за, и что у вас, как и у народа, который ничем не удивлен, все по плану.