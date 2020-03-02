Судьба Михаила Горбачева

Судьба Михаила Сергеевича Горбачева удивительно рифмуется с судьбой Александра Федоровича Керенского.

Бесконечно самовлюбленный, склонный к произнесению пустых речей, не очень умный, но и совсем не кровожадный человек более-менее случайно приходит к власти в огромной стране в драматический момент ее истории, пытается эту страну реформировать в наивно-прогрессивном духе и очень хочет производить впечатление на интеллигенцию и правильных иностранцев, но в стране начинается хаос, и этот человек мечется, не решается применить силу, стремительно теряет популярность, а затем и власть, которую подбирают по-настоящему нехорошие люди, что, однако, не приводит к расправе над бывшим лидером — он благополучно доживает до глубокой старости, так и не осознав всю трагедию случившегося, и особенно — свою вину.

Есть и различия, но они не так интересны.

А вот что по-настоящему интересно — и очень тревожно — так это то, что у нас в Москве, в офисе на Воздвиженке, сидит себе третье издание того же самого, сидит и ждет своего часа.

Бог, говорят, Троицу любит.

Хоть бы не в этот раз.