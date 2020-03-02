Горбачеву 89

Сегодня 89 лет Горбачеву.
Поклонники безудержно поют осанну.
Противники столь же безудержно проклинают.
И те, и другие имеют в головах собственную железобетонную версию мифа об этом человеке.
После Фороса он сказал, кажется, кому-то из «взглядовцев»:
— Всю правду я вам все равно никогда не скажу…
Я бы эту фразу взял эпиграфом к книге о нем.
На мой взгляд, с Горбачевым вышла примерно такая история: мяч случайно попадает в голову суматошному, растерявшемуся игроку, никак не могущему найти свое место на поле, и залетает в ворота.
Это решающий гол.
Победители ликуют. Для проигравших — трагедия.
А автор гола, сам поверив в неслучайность произошедшего, потом всю жизнь рассказывает о том, как он с рождения готовился к этому удару, как мастерски его исполнил.