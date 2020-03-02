Горбачеву 89

Сегодня 89 лет Горбачеву.

Поклонники безудержно поют осанну.

Противники столь же безудержно проклинают.

И те, и другие имеют в головах собственную железобетонную версию мифа об этом человеке.

После Фороса он сказал, кажется, кому-то из «взглядовцев»:

— Всю правду я вам все равно никогда не скажу…

Я бы эту фразу взял эпиграфом к книге о нем.

На мой взгляд, с Горбачевым вышла примерно такая история: мяч случайно попадает в голову суматошному, растерявшемуся игроку, никак не могущему найти свое место на поле, и залетает в ворота.

Это решающий гол.

Победители ликуют. Для проигравших — трагедия.

А автор гола, сам поверив в неслучайность произошедшего, потом всю жизнь рассказывает о том, как он с рождения готовился к этому удару, как мастерски его исполнил.