Очень люблю Григория Горина.

Всякий раз бывал счастлив, когда он, простой скромный советский классик, здоровался со мной, молодым и нагловатым от стеснительности автором пары тощих книжонок.

На пляже, в столовой или возле лифта писательского Дома творчества в Пицунде я всегда старался поздороваться первым, но, как правило, не успевал.

Горин часами, забросив спиннинг, стоял в одиночестве на краю пирса.

С трубкой во рту, в кепке расцветки флага королевства Великобритания, в фирменных шортах, почему-то всегда приспущенных, приоткрывающих сзади незагорелую белую полоску.

Не видел, чтобы у Горина клюнула хоть одна рыбешка.

Возможно, в это время на крючок мэтра попадались его знаменитые персонажи.

Горин откуда-то все точно знал про нашу сегодняшнюю жизнь.

Потому и ушел так рано.

Сегодня ему было бы неинтересно и скучно.