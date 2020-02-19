Про бесплатных проституток

В связи с очередным ярким выступлением отца Смирнова, разоблачившего «бесплатных проституток» в греховном сожительстве, все обсуждают секс в отношениях, и обсуждают — нужно ли оформлять эти отношения в загсе и в храме, и нравственно ли быть «любовницей» и просто жить вместе, и нравственно ли оскорблять тех, кто так делает etc., — и это веселая, хорошая тема.

Уже потому она веселая и хорошая, что когда между людьми горит огонь, то дальше есть из чего выбирать: можно сделать так, чтобы он аккуратно светился в камине, а можно — чтобы полыхал как придется, и можно греться у этого огня, а можно драться.

Но есть и другая история, невеселая и нехорошая.

Это когда речь идет не о правилах обращения с сексуальным огнем, а о его полном отсутствии.

Об отношениях, в которых его просто нет.

И если женщина, которая не спит с мужчиной, хотя бы имеет, как правило, веские на то причины: он деградировал, он растолстел и все время пьет, он ее обидел, она теперь любит Васю etc., — то мужчина, который не спит с женщиной, это такое безысходное унижение и такое гнетущее молчание, что тут особо и не поскандалишь, и не подерешься, и не поспоришь про нравственность и духовность, а хочется сделать вид, что и не бывает такого, пожали плечами и забыли.

Но это бывает.

Потому что людей могут держать вместе тысячи обстоятельств, и природное влечение — и так-то так работающее не всегда, и с возрастом — хуже, и еще реже — взаимно, — тут далеко не самое главное.

И ведь это так просто, так соблазнительно — никакая не «сексуальная эксплуатация» несостоявшихся жен и матерей, ты еще поди попробуй, поэксплуатируй тех, кто тебе нравится, если ты не король дискотеки, — нет, наоборот, «эксплуатация» того тепла, того комфорта и той привычки к общему существованию, которая так легко складывается, хотя тебе вовсе не хочется раздеваться.

Как это назвать? Уж точно не бесплатными проститутками.

Скорее, мнимыми родственниками.

И мне нужно было добраться до седины в бороде, чтобы найти в себе силы воздерживаться от этого странного и грустного греха.