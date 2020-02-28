Во всероссийском упражнении «напиши Конституцию своей мечты» — кстати, веселом и полезном упражнении безотносительно финального результата, ну просто потому что полезно думать о том, где ты живешь, и как все должно быть устроено, — так вот, из всех предложенных в этой истории поправок мне пока нравятся четыре идеи.

Во-первых, что Россия произошла от Бога.

От Бога, а не от Ленина, Сталина и Розалии Землячки. Практического значения эта мысль вроде бы не имеет, но, на самом деле, человек и страна улучшаются от такого родства.

Во-вторых, что в России живет русский народ.

Понимаю, он примерно триста семьдесят четвертый по значимости в наших трудных условиях, но все же и он существует где-то за печкой, а не только советско-российско-многонациональное нечто.

Далее — как раз об этом недавно замечательно сказал судья Конституционного Суда Константин Арановский — что Россия не должна быть преемником Советского Союза. Россия не должна отвечать за все бесчисленные злодеяния совчины, но не в том смысле, что не помогать родственникам репрессированных etc. — нет, это как раз необходимо делать из нравственных соображений, — а вот нести это кровавое знамя больше не нужно.

Ну и наконец, еще одна правильная мысль — насчет запрета на изъятие территорий страны.

Разумеется, такой запрет не сможет помочь нам в случае нового 1917 или 1991 года. Если происходит обвал, революция и смерть государства, то уже неважно, где что написано, будь это хоть закон, хоть сама конституция.

Но ведь кроме обвала — имеются и другие опасности.

К примеру, те игривые мысли, которые могут посетить иных прогрессивных чиновников после 2024 года — что «Россия минус Крым» или «Россия минус Курильские острова» это вполне себе выгодная комбинация, и почему бы не снять санкции и подружиться с заграницей именно таким способом, благо в конце двадцатого века этой дорогой уже ходили.

Им стоит усложнить этот путь.

Гарантий тут не бывает, но любая нынешняя возможность помешать кому-нибудь из пока что тихих и смирных придворных в будущем поторговать страной — это доброе дело.

Но нужны и другие добрые дела.

Очевидно, что власть заинтересована в высокой явке на весеннем голосовании, и потому осмысленные предложения, способные вызвать движение, шум, — могут внезапно получить новую, официальную жизнь.

Я, конечно, смотрю на нашу «систему» скептически.

Но сейчас наступил тот самый момент, когда можно и протащить контрабандой что-то хорошее.

Сказать от имени государства, что дуб — дерево, роза — цветок, Бог — творец, в России живут русские, ну и Крым — сами понимаете, чей.