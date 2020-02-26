Что такое Сурков?

Это прежде всего авантюрист. Очень умный, амбициозный, фантазийный. Прекрасный литератор.

Но излишняя фантазия — это всегда чревато. Все его «хитрые ходы» часто оканчивались двояко. Он кусал свой хвост.

Неизвестно чего от него было больше — пользы или вреда. Хотя он себя именует ярым путинистом. Но еретиком.

Заслуги Суркова? Их много. Это его идея содержать якобы прикормленную оппозицию. На деньги ГазПрома. И действительно Леша Венедиктов (так называет своего визави Сурков) регулярно бегает отчитываться кураторам в Кремль.

Вот только Сурков не учел одно, что большинство НОРМАЛЬНЫХ людей будет не только ненавидеть эту либероту, но и сомневаться в силе власти, которая позволяет себя оплевывать. И которая на полусогнутых обслуживает эту мерзость.

Сурковский проект — это Серебренников, Бояков и Прилепин.

Первого наделили театром, чтобы оттянуть на себя массу «новодрамовцев» и примириться с Европой, дескать. мы тоже в тренде. Тоже не лыком шиты.

Из Прилепина как из бывшего лимоновца стал лепить «русский правый сектор». Для этого и командировка была в Донецк. Чтобы проникся. Не получилось. И даже партия «За Правду» уже провалилась в зачатке. Ибо корыстен оказался. Не размежевался с Бояковым. И скандал с театром Дорониной этому не поспособствовал.

Почему сняли Суркова? Нужно благодарить его друга Прилепина. С новой книгой — об анархистской вольнице отцов-командиров Донбасса.

Несколько не то собирался там строить Сурков со товарищи. Сейчас там идет усиление официальной российской власти — тихо гасят анархизм и стремление переделить собственность.

Да, именно Суркова мы должны благодарить за ток-шоу с отъявленными подлецами и придурками. Это именно сурковская аксиома « врагу нужно платить, чтобы его контролировать, а друг на то и друг, чтобы бесплатно дружить.»

Так что, думаю, впереди нас ждут увлекательнейшие мемуары — «эпоха сурков у власти». Думаю, уже взял перо в руки.