О перевоспитании свидомости

Был в Катаре — захватил уже осеннее солнышко на Банановом острове. Отдыхающих было мало. Очень колоритна была украинская семья — относительно молодые родители. Они сидели постоянно в баре. Безвылазно. Зажигали их дети — четверо.

Вернее, как я понял — там был один — 5-6 лет. Он говорил исключительно на мове. Его старший брат — лет 12. И пара двоюродных русскоязычных — мальчик и девочка. Тоже 11-12 лет. Их взяли скорее всего из родственных чувств — они из Луганска. Ну и присмотреть за мелким.

Мы со спутницей оказались на пике шоу. Ненависть уже била ключом. В детском коллективе. Девочка еще пыталась быть справедливой, дескать, мелкий он еще, поэтому такой противный. И не надо орать в бассейне, и брызгаться. И мы все-равно будем по-русски говорить..

Тот шипел уже вовсю — и про собачью мову, и про голодранцев, которых батько пожалив. Старший его брат держал нейтралитет. Иногда только пинал его в сердцах.

Луганские, сжав зубы, терпели. И все-таки не выдержали. Когда мелкий бросился на парня с криком « а ты кацап, говно зубами цап». Тот дал ему подзатыльник. Он опять бросился с ревом на обидчика. Тогда они стали его пинать, гоняя по кругу. Не больно, но обидно.

Он взревел и подскочил к моему шезлонгу: “Дядько, воны мене кривдять.. “.

Обидчики виновато потупились..

“Шо? я не розумию мову. Я ж москаль.. шо ты казав? “

Тот в истерике: Та бьють мене.”

Я в изумлении — ” Шо? не розумию.. ты по русски скажи.. я ж москаль.. “

Он — чисто — «Они меня пинают. А мамка с папкой дома.»

“Вот видите — обратился я к обидчикам — всего-то и надо — пара пинков, чтобы парубок по русски заговорил. Хороший у вас метод обучения. Эффективный. Но больше не надо — до него вроде дошло.”

Хотя я в этом не уверен, конечно.