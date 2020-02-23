О длинном списке «Нацбеста»

Он длинный. И делится на две части.

Первое — книги об ужасах СССР. Кошмарное было время. Умных людей уничтожали. Как начали уничтожать с Рюрика — так и дошли до донца. Судя по нынешним литераторам — соглашусь. Наследственность осталась именно от тех — выживших.

Здесь обращает внимание на себя книга Замшева, ныне главреда «Литературной Газеты». Добрый человек. Столько лет скрывал свои взгляды в пророссийской газете. наверно, чтобы Полякова не расстраивать.

А тут — прорвало. Видно, ночами кропал — лет десять. Сюжет проследить сложно — его там нет. Но есть завалы слов и интонация, дескать, вот суки, что с народом творили! Особенно с творческой интеллигенцией! Наркотики им не давали, приходилось воровать в больницах, да и вообще..

Вторая часть книг — то, что народу нравится. По их мнению. А народу нравятся сексуальные изыски. Авторы из кожи вон лезут. Ежели в книге нет изнасилования, мужеложества, инцеста и всякого-разного — даже соваться не стоит.

Иные — начинают искать фантазийные сцены. Вот, например, одна мудрая любовница шприцем остатки спермы в себя закачивала, когда олигарх кончал ей на спину.. Как и получалось-то? ну о остальных все по схеме — изнасилование отчимом, отцом, соседом. У пары авторок — дедом собственным. Ново, свежо, достойно поощрения.

А, да.. Еще Прилепин вошел в список. Со своим пасквилем на ДНР. Аккурат написал после гибели Захарченко. Чтобы запечатлеть его пьянки, необузданную страсть к роскоши и вообще редкий анархизм. Мне вот только интересно — а если бы был жив Батя — вышла бы книга? Или все же нет?