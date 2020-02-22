{ 22 февраля 2020 }

Павленский – гений чистой красоты

Рубрики: [Фейсбук]  

Сначала Павленский был гений чистой красоты и великий акционист.

Лучшие люди страны закрыли солнце своими восторженными чепчиками, парящими в небе во славу гения.

Безусловный авторитет во всем Артемий Кивович Троицкий, зачем-то снявший костюм гондона, высочайше присвоил Павленскому звание величайшего художника современности.

Потом Павленский с нанесением увечий пытался изнасиловать актрису театра ДОК.

Кроме артистов театра, в котором до того сдували пылинки с антипутинских яиц Павленского, никто вслух не сказал, что он элементарная мразь.

Лучшие люди страны тактично промолчали, радуясь, что гению удалось сбежать во Францию.

Свободная Франция не оценила гениальность поджигателя дверей и экспериментатора с собственными тестикулами, а он не оценил свободную Францию, упорото раз за разом совершая гнусь в чисто человеческом плане.

Лучшие люди страны вновь тактично молчат и дружно обсуждают Колесникова в эфире у Дудя.

Дорогие лучшие люди страны, когда вы не в образе, когда один на один с собой, вам очень комфортно психологически?

Доброго вам утречка в этом случае!

Аркадий Кайданов


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