И опять об «одесском пароходе»

Марина Зельцер: “У меня новости, свежие из самых первых рук, ребята. Только что Урсуляк мне написал. что Жванецкий в восторге. ))) Да, делаю это не исподтишка, написала ему. что донесу народу, рассказала о своей битве вчерашней, не у вас Рауф. Тут все прилично на странице.”

Это коммент на странице режиссера Рауфа Кубаева, лестно отозвавшегося о «гениальном» фильме Урсуляка «Одесский пароход».

Я давно подозревал о несколько иллюзорной способности считать себя сплошь гениями — всех этих федоров бондарчуков, звягинцевых, латыниных, улицких, серебенниковых, богомоловых, бояковых.

Но всегда искренне верил — по корысти, по заданию от неких тайных сил. Как видно, ошибался.

Они РЕАЛЬНО верят в свою гениальность и избранность. В то, что все сваянное, слепленное ими на коленке — это золотое слово. Избранное. Но недоступное для быдла. Искусство для себя.

Это быдло может любоваться утренней росинкой на цветке, а они находят истинную прелесть в капле дерьма на ручке сортира. Оригинально, свежо.. И этим завораживали — а может и правда?

Но вот только одно — но.. Питекантроп тоже радовался и удивлялся появлению ниоткуда кучи дерьма — это было для него открытием. Кинематографом и юмором в одном флаконе. Первым проявлением чувства юмора. И еще долго над этим смеялись в эстетике Рабле. Прошли века — и открылась новая эстетика.

А наши «эстеты» остались на прошлом примитивном уровне — не вернулись, нет. Остались. Потому что по сути — они одноклеточные. Ну в крайнем случае — питекантропы.

Только на сломе — революций, переворотов — к искусству могут прийти графоманы и бездари. Они тут же создают свое уютное гнездышко и начинают создавать свой бездарный мирок.

Так было после революции, так было в 90-х, так случилось на Украине.

Но самое неприятное это то, что они умело убеждают всех — если мы наверху, если в нас вкладывают деньги — то мы искусство. Звягинцев и Серебренников — великие режиссеры, Улицкая, Сорокин, Алексиевич — великие писатели и так далее

И долгое время — это проходит на ура.. Внушить можно что угодно..

Но и этому наступает конец. Когда приходит осознание — что за это время не было создано НИЧЕГО выдающегося. Провальное помойное искусство разве что..

И народ начинает сомневаться. А потом кричать — «а король-то голый..»

Вот и с «Одесским пароходом» произошло именно так. Достали своей глупостью и бездарностью. Достали. Вот и выплеснулось.

А они — все как тетерева — свое токуют.. Но сколько не убеждай народ, что дерьмо — сладкое — вкус его не поменяется.