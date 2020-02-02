Темная сторона Захара Прилепина

Захар Прилепин создал партию «За правду» и вчера провел ее съезд.

Пользуясь случаем, поговорим о Прилепине и его политическом деле.

Светлая сторона З. П. состоит в том, что он действительно одаренный писатель, вполне заслуживший свою нынешнюю популярность. Велик соблазн — и многие ему поддаются — из идеологических соображений отрицать его талант, но я не могу позволить себе такого шулерства.

Есть у него и литературные проблемы, и слабые вещи, — и все же он написал энное количество страниц, которым суждена долгая жизнь. Его будут перечитывать, его будут проходить в школе. И это хорошо.

Политика — его темная сторона.

Нет, шире, даже не политика, а — публичный образ, то, что он носит, излучает и проповедует не как автор, а как персонаж. В этом смысле его уместно сравнить с Никитой Михалковым, у которого режиссерский и артистический дар примерно так же сочетался с остальной его деятельностью. Ну или с литературными генералами Союза Писателей прошлого века, которые тоже ему прямая родня.

Во-первых, Прилепин исповедует «советский завет» (назовем это так), а я нахожу его в высшей степени вредным.

Дело даже не в том, что Советская власть ограбила и снесла огромную страну подчистую, и убила больше людей, чем все войны «плохой» Америки вместе взятые. В конце концов, это все уже закончилось, и заново не начнется.

Нет, «советский завет» ужасен тем, что он портит живых людей здесь и сейчас. Он делает их низкоранговыми. Ничтожными перед государством, жестокими друг с другом, отрицающими эмпатию и права личности, а заодно и русские национальные права — во имя возвышенных и пустых абстракций. Он делает из людей туповатых прапоров в мире казармы, дедовщины, речевок на плацу и воровства, — тогда как наши люди нуждаются в том, чтобы найти собственный дом, а не казенный, и стать хозяевами и господами.

Но это было «во-первых».

Есть и еще кое-что.

Это сам дух прилепинского публичного самовыражения, его, что ли, стиль.

В котором сочетаются театрализованная брутальная джигитовка — с нарочитым, наигранным пренебрежением к человеку.

Когда нужно было говорить, нет, кричать о том, как живут пенсионеры в Донецке, как обращаются с несчастными людьми те, кто взял на себя ответственность за них, — он занимался там рэпом и сотрудничал с деятелями, которые в том же месте и в те же годы быстро стали миллионерами. Зато все было ярко и весело.

Когда его спрашивают про войну — он не отвечает, что это вынужденное, нехорошее средство, чтобы предотвратить еще большее зло. Он говорит, что воевать надо, потому что это такое мужское творчество — воевать, вот и Денис Давыдов воевал, и Лермонтов, и Лев Толстой. Позирует на их фоне.

То есть Прилепин — это такая ярмарка тщеславия, и даже не фабрика, а завод по производству самолюбования и карьеры.

А что на самом деле происходит за дымовой завесой из «кустурицы», которую З. П. создает на каждом шагу — как бы и неважно.

В этом — большое отличие З. П. от Лимонова, на которого он ориентировался в юности.

Лимонов тоже всю жизнь создает образ — из любого подручного материала, и тоже любит бравировать суровостью жизни, войны, суровостью чего угодно. Но в этом лимоновском образе, если внимательно посмотреть, прочитать, — много самоиронии, много трезвости, а иногда и беспощадности к себе, там много той самой правды, которую задействовали вчера в названии партии.

Но у З. П. ее, правды, — не чувствуется совсем.

Вместо нее — мохнатый шмель на душистый хмель. Все обнимаются, дерутся, танцуют, стреляют в воздух и говорят громкие слова.

Суть дела — за кадром.

В случае с партией суть дела такова.

Шоу с участием Стивена Сигала и Охлобыстина организовано для того, чтобы сделать самого Прилепина депутатом, если он захочет, а его партия, если будет жить дальше, наберет те условные три процента коммунистических голосов (тех, что помоложе), которые должны пройти мимо КПРФ. Ну или не наберет, если за полтора года погода изменится.

Что к этому добавить?

На съезде Прилепина облепили датчиками и задавали ему банальные пафосные вопросы. Он отвечал что-то торжественное, а датчики фиксировали, что он верит в то, что говорит.

Я, конечно, не датчик.

Но в речи его я не верю, равно как и в партии со Стивеном Сигалом за правду.

Лучше бы книжки писал.

Вот это он делает хорошо.