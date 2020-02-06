О Зеленском и всеобщей наивности. Как нашей так и украинской.

Называть его мерзавцем мне даже не хочется. Обычная мышка, которая только сейчас поняла, в какую мышеловку попала.

Неужели кто-то всерьез считает, что от президента — без своей команды, без партии большинства, он что-то смог бы?

Сейчас это жалкий машинист поезда, который несется неизвестно по какому маршруту— без тормозов и по стрелкам, которые переключают другие.. Да и второй машинист стоит рядом с пистолетом у виска — дескать, говори, что надо.

И самое главное — в нем нет воли и характера Путина, который был в такой же ситуации. Но сумел и обуздать безумный паровоз и затормозить и не сворачивать по стрелкам, которые прокладывали враги..