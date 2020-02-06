В свете свиты

Стыдно, невероятно стыдно, но не могу не признаться в одной из своих самых жутких фобий.

Она неизживаема, непобедима, неподвластна чудесам медитации, самовнушения и силе всепобеждающего разума.

Да, я боюсь людей с преданными глазами и необоримым желанием непрестанно овевать бурными аплодисментами, переходящихими в овации, каждый чих начальства!

Да, я боюсь их показушной незаметности, умения так талантливо сливаться с интерьерами кабинетов, словно их и нет вовсе, словно они и родились только для того, чтобы обожать руководство, оберегать его от напастей окружающей среды и умереть за него по мановению руководящей брови.

Эти люди тихи, подчеркнуто деловиты и, кажется, умеют даже во сне дышать почтительно и в унисон частоте дыхания обожаемого шефа.

Они всегда демонстрируют готовность к исполнению задачи любого уровня сложности и любой степени абсурдности.

И вся-то их жизнь есть борьба за доступ к начальственному уху.

Они с одинаково никаким выражением лица вручат вам «от имени и по поручению» очень почетную грамоту или затянут на вашей шее висельную петлю-удавку — тоже, типа, от имени и по поручению.

И в этом не будет ничего личного — только работа, на которой они горят и сгорают дотла, ибо такова их жертвенная участь в новейшей истории государства, неуклонно движущегося по пути свободы, демократии и постоянно требующих модернизации реформ.

Эти люди никогда не говорят от своего имени — они многозначительно и с легким нажимом произносят: « Есть мнение…».

Собеседник должен сам догадаться чье это мнение, покрыться от понимания мелкими пупырышками страха и пасть ниц при одной мысли о том, кто сие мнение высочайше изволит иметь.

Некоторые из этих людей могли бы стать талантливыми инженерами, режиссерами, учеными, мастерами высоких надоев или знатными кукурузоводами.

Но они прошли точку невозврата в общество обычных хомо сапиенс, геройски согласившись на ампутацию собственного «я» и личного позвоночника ради того, чтобы иметь право негромко, значительно и весомо говорить талантливым инженерам, режиссерам, ученым, мастерам по ремонту бытовой техники и знатным кукурузоводам фразу «Есть мнение…».

Они похожи друг на друга выражениями лиц, не подвластных эмоциям, и простенькими костюмчиками мышиного цвета.

Они — гроссмейстеры аппаратных интриг и непревзойденные виртуозы в умении ответить посетителю таким образом, чтобы тот ущел ошалевший, не понимая, то ли его просьба будет удовлетворена, то ли он вообще приходил без нее, а лишь для того, чтобы проникнуться сложностью задач и громадьем планов этих замечательных государевых слуг, перманентно думающих о нем, простом человеке, как о самом родном и близком во всей Солнечной системе.

Они по-современному называют себя командой, на самом деле являясь свитой, тайно ненавидящей своего короля и всегда готовой присягнуть на верность любому новому властителю их дум, кои они, оказывается, изнемогая, годами таили в надежде на долгожданный день сбычи мечт, связанных с пришествием очередного кумира тире начальника.

Да, я боюсь этих людей, которые никогда и ни за что не отвечают лично, которые не отбрасывают тени, но без раздумий отбрасывают все и всякого со своего извилистого пути к заветной цели достижения персонального благополучия.

Да что там я!

Уверен, что их рано или поздно начинают бояться и те, кого они обкладывают, как мягкими подушками, своим почитанием, подобострастием и услужливостью!

Когда тем, кого обкладывают, рано или поздно становится трудно дышать оттого, что этими же подушками тебя, оказывается, мастеровито пытаются задушить тихие, верные и исполнительные люди с преданностью во всегда потупленном взоре!

Когда ты внезапно понимаешь, что эти чудесные скромные люди

говорили и делали от твоего имени то, что тебе не могло привидеться в самом кошмарном сне!

Когда ты вдруг осознаешь, что для всех ты стал их коллективным воплощением, и уже почти невозможно никому доказать, что это не так, что ты другой, что ты вообще-то самостоятельная боевая единица!..

Не тонизирует меня перспектива жизни в свете свиты.

Опасаюсь, что свет этот вечен и негасим.

Солнце над Россией погаснет, но свет свиты — никогда!