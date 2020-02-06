Решили постоять за ценой

К Дню Победы ветеранам войны и труженикам тыла выплатят соответственно по 75 и 50 тысяч рублей.
Для стариков деньги немалые.
Однако решено выплатить их лишь тем, кто проживает в РФ или странах Балтии.
Живущим в республиках бывшего Союза и оказавшимся на старости лет в дальнем зарубежье — хрен в табакерке.
Это только в песне пелось “А нам на всех нужна одна Победа/ Одна на всех — мы за ценой не постоим”.
Решили все-таки постоять за ценой…
Правопреемнички Победы…
Стариков — сколько их осталось! — жалко безумно.
В их возрасте это демонстративный плевок в лицо.