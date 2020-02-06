{ 6 февраля 2020 }

Решили постоять за ценой

Рубрики: [Фейсбук]  

К Дню Победы ветеранам войны и труженикам тыла выплатят соответственно по 75 и 50 тысяч рублей.

Для стариков деньги немалые.

Однако решено выплатить их лишь тем, кто проживает в РФ или странах Балтии.

Живущим в республиках бывшего Союза и оказавшимся на старости лет в дальнем зарубежье — хрен в табакерке.

Это только в песне пелось “А нам на всех нужна одна Победа/ Одна на всех — мы за ценой не постоим”.

Решили все-таки постоять за ценой…

Правопреемнички Победы…

Стариков — сколько их осталось! — жалко безумно.

В их возрасте это демонстративный плевок в лицо.

Аркадий Кайданов


Похожие посты:


  1. В СОЧИ РЕШИЛИ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА КИНО

    2. В СОЧИ РЕШИЛИ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА КИНО

    О том, что “Кинотавр” перестал быть по преимуществу светским и стал в большей мере событием кинематографическим, устроители фестиваля заявили еще до его начала. Поскольку “светскость” применительно к сочинскому мероприятию (как, впрочем, и к другим крупномасштабным постсоветским тусовкам) – [Читать...]


  2. «Любой ценой»: Цель оправдывает средства

    3. «Любой ценой»: Цель оправдывает средства

    Правильно ли идти на преступление в целях установления справедливости? Имеет ли человек право прибегать к незаконным действиям, если иным способом он не может справиться с обстоятельствами, внешне легальными, но безнравственными по своей сути? Несправедливость можно отыскать везде: как [Читать...]


  3. «Любой ценой»: Шедевр нашего времени

    4. «Любой ценой»: Шедевр нашего времени

    Извините, у вас есть минутка поговорить о кино? Для начала, хотелось бы узнать, вы верите в безупречное кино? Если нет, то у меня для вас есть очень основательное подтверждение его существования – кинофильм «Любой ценой».  Для наглядной демонстрации, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»