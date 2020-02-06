Природа людей энигматична, и я, наблюдая за иными «белковыми соединениями», не могу определиться: разбираться с ними или разобраться с ними раз и навсегда?

Мерзость в Балашихе, когда обнаружилось, что бугай-псевдотренер колотит детей клюшкам по головам, обсуждалась будничным тоном (несколько восклицательных знаков картины не меняли) и в своем кругу, как какая-нибудь эзотерика; так и написали про то, что учинил чмырь поперек себя шире: “…некрасиво”.

НЕКРАСИВО?!

Вы еще публично от детей потребуйте покорности в страданиях, мать вашу, и выдайте антропоморфному медаль за беспорочную службу.

Я уже очень давно наблюдаю мерзейшую картину: людишки думают, что слова «тренер» и «спорт высших достижений» дают им право на прощение от тех, чьи жизни они разрушают.

Это вопрос чрезвычайной важности — будем ли мы позволять веселым толстякам бить детей, чтобы почувствовать свою важность. Да еще с выражением хари «гений нуждается в оргии».

Саспенс саспенсом, а в таких историях самое важное — это реакция публики, нежной и диалектичной.

Про журналистское «как минимум некрасиво» я уже упомянул.

В академии «Авангарда» (омский хоккейный клуб, временно квартирующий в Подмосковье) случившееся назвали «нарушением кодекса этики» и сочли важным добавить, что «часть родителей» просила оставить тренера: «учитывая его заслуги».

Директор школы, где это произошло, тренер Геннадий Курдин сказал вот что: «В случившемся ничего такого нет».

Главный аттракцион наших дней — озверение, расчеловечивание, и в этом аттракционе принимают участие все, теперь уже и журналисты.

Вы все повредились в уме, ребята, а я слишком занят, чтобы на серьезе разбираться, отчего и когда с вами приключилась такая флуктуация ума, я парень простой, трактую о важных вопросах без обтекаемости.

Не «со стороны это выглядит неприглядно», а скотина он распоследняя, чмошный аспид, фря, псевдодерзкий нуль, спица 666.

Спорт должен учить достоинству, а не лишать достоинства.

Я уже устал талдычить, что сначала контекст времени стал иррациональным, затем издох институт репутации, всем начхать на реноме, доброе имя превратилось в архаику, теперь тем не очень многим вменяемым, что остались в живых, в строю, приходится маркировать добро и зло.

Вышеозначенный контекст времени решительно всех склоняет к чрезвычайно странным поступкам.

Да, убого тренеришку удалили, отставили, но никто не сказал внятно, что ублюдков нельзя подпускать к детям, что это подло, это низко — унижать детей, Курдина тоже в пекло, а той самой «части родителей», заступников, я бы сам настучал по головам. Без шлемов. Это было бы «некрасиво», да, но как эффективно!

Обо всем остальное и все остальное посредством обсценной лексики я высказал в авторской программе «КАКОВО?». Подписывайтесь, премьера на днях.