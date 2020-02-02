Тронхейм — гастрономическая столица Норвегии

Блюдо из местных продуктов в ресторане Maaemo в Осло 17 февраля в норвежском Тронхейме «красный гид» Michelin назовет лучшие рестораны Скандинавии. Публике будет представлен новый гастрономический гид 2020 года — Michelin Guide Nordic Countries.

Сейчас в списке находятся 260 ресторанов Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии, Исландии и Фарерских островов. Звездами награждены 64 из них, 34 ресторана отмечены в категории Bib Gourmand (лучшее соотношение цены и качества), остальные получили знак отличия Michelin Plate. Тронхейм был выбран для церемонии не случайно. Это первый норвежский город, который удостоился такой чести. Ставка, сделанная местными властями на гастрономию, полностью оправдалась. В прошлом году в городе сразу два ресторана (Fagn и Credo) получили свои первые мишленовские звезды. Сюда вернулись молодые амбициозные шефы, которые ранее работали в лучших заведениях Осло, Европы и мира, и открыли новые рестораны, концепция которых отвечает принципам новой скандинавской кухни. Это сезонность, тесное сотрудничество с местными фермерами, бережное отношение к природе и грамотное обращение с отходами. За несколько лет гастрономическая арена города полностью изменилась. Теперь город часто называют «гастрономической столицей» Норвегии. А еще Тронхейм завоевал звание Гастрономического региона Европы-2022. Получению титула способствовал ряд мер, предпринятых городскими властями в целях стимулирования креативности и инноваций в ресторанном деле, развития устойчивого туризма, обучения и вовлечения молодежи и поддержки местного бизнеса. В настоящий момент в Скандинавии три ресторана отмечены тремя звездами. Это Frantzén в Стокгольме, Geranium в Копенгагене и Maaemo в Осло. По две звезды имеют десять ресторанов, по одной — 51 ресторан. Глава издательского департамента Michelin Гвендаль Пулленек отмечает уникальность скандинавской кухни. По его словам, разнообразие ресторанов и их амбициозное развитие заставляют любителей вкусно поесть обратить пристальное внимание на скандинавские страны. И речь идет не только о высоких профессиональных навыках местных шефов, но и об умных мерах, предпринимаемых в целях уменьшения объема отходов, особом внимании к местным продуктам и растительной диете.

Восемь норвежских ресторанов вошли в список Michelin 2019 года. В столице находятся трехзвездный Maaemo и три ресторана с одной звездой: Galt, Kontrast и Statholdergaarden. Fagn и Credo, у каждого из которых по одной звезде, открыты в Тронхейме, а Sabi Omakase и Re-Naa, тоже с одной, — в Ставангере. Всего лишь одно норвежское заведение, столичный Smalhans, отмечено титулом Bib Gourmand.