В Осло прошел детский книжный парад

В Бьёрвике, современном районе Осло, рядом со знаменитым зданием Оперы. возводится новое здание библиотеки Дэйхмана, главной библиотеки норвежской столицы. Открытие запланировано на конец марта, однако уже сейчас столичные власти делают все, чтобы привлечь внимание к новому проекту.

Чтобы в новую библиотеку приходили дети их решили привлечь к открытию. Вопрос как? Гениально просто в Осло провели детский книжный парад. Около тысячи школьников промаршировали по улице Карла Юхана и перенесли из старого здания библиотеки в новое семь тысяч книг. Парад сопровождали конные всадники и оркестр, а у библиотеки юных читателей приветствовала кронпринцесса Норвегии Метте-Марит. Конечно, семь тысяч книг — далеко не вся коллекция новой библиотеки. Когда распахнутся ее двери, читателей будут ждать более полумиллиона изданий, а еще кинотеатр, мультимедийные мастерские, игровые зоны, лаунжи и даже ресторан — теперь в библиотеку ходят не только за книгами!

При проектировании здания архитектурное бюро Lund Hagem Architects and Atelier Oslo стремилось к тому, чтобы новая библиотека смогла стать модным общественным пространством в центре норвежской столицы. Выступающая верхняя часть строения призвана привлечь внимание всех, кто оказывается в районе центрального вокзала. Войти в библиотеку можно с любой стороны, откуда бы вы ни шли. Остекленный фасад будет изменять общий вид здания в зависимости от природного и внутреннего освещения, создавая динамичный образ под стать характеру нового заведения.

Если 2019 год для Осло был ознаменован получением статуса «зеленой» столицы Европы, то 2020 год пройдет под знаком новых значимых архитектурных объектов. Помимо библиотеки Дэйхмана ожидается открытие нового здания Музея Мунка (так называемой «Лямбды»), трансформация прибрежной линии района Бьёрвика и подготовка к открытию нового комплекса Национального музея.