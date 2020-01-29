Гордиев узел истории

Давайте попробуем о сложном просто, иначе никогда ни о чем не договоримся и только будем множить разрушительную злобу.
История — гордиев узел.
Развязать — невозможно.
Рубить его — рубить собственную голову.
Или по-другому.
История — капустный кочан, где листы сгнившие удивительным образом чередуются с листами сочными.
И ни один «гнилой» лист не удалишь, не выкинешь — такой вот кочан.
Отчего не рассматривать и не оценивать каждый лист в отдельности, относясь к нему в зависимости от его «качества»?
Такова история любой страны и мировая история в целом.
Причем, надо отдавать себе отчет, что оценка «качества» листа зависит от того, кто его оценивает.
И этот факт тоже надо постараться понять и по возможности принять.
С этим кочаном человечеству суждено жить — выбросить его невозможно.
Или суждено быть этим кочаном раздавленным.
Каждый человек, каждый народ, каждая страна выбирает для себя.
И не говорите, что я вас не предупредил.