Гордиев узел истории

Давайте попробуем о сложном просто, иначе никогда ни о чем не договоримся и только будем множить разрушительную злобу.

История — гордиев узел.

Развязать — невозможно.

Рубить его — рубить собственную голову.

Или по-другому.

История — капустный кочан, где листы сгнившие удивительным образом чередуются с листами сочными.

И ни один «гнилой» лист не удалишь, не выкинешь — такой вот кочан.

Отчего не рассматривать и не оценивать каждый лист в отдельности, относясь к нему в зависимости от его «качества»?

Такова история любой страны и мировая история в целом.

Причем, надо отдавать себе отчет, что оценка «качества» листа зависит от того, кто его оценивает.

И этот факт тоже надо постараться понять и по возможности принять.

С этим кочаном человечеству суждено жить — выбросить его невозможно.

Или суждено быть этим кочаном раздавленным.

Каждый человек, каждый народ, каждая страна выбирает для себя.

И не говорите, что я вас не предупредил.