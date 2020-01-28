Григорий Алексеевич Явлинский — человек умный.

Григорий Алексеевич Явлинский любит быть всегда в белом и ни за что не отвечать.

Я тоже так люблю, поэтому — не в обиду.

Как человек умный, Явлинский прекрасно понимает, что его давно сгнившее Яблоко постеснялась бы предлагать покупателям распоследняя бабушка с колхозного рынка.

Поэтому Григорий Алексеевич отошел в сторону и поставил к прилавку сначала какую-то невнятную тетеньку из провинции, а потом молодого человека в очках, за которым даже пьяная телка из клуба пойдет только за деньги.

А то, что всем известен истинный хозяин Яблока, так это тоже неплохо, когда все знают, что оно лично твое, пусть и сгнившее.

Быть хозяином — это всегда неплохо.

Коррупционер ли Георгий Алексеевич Явлинский, вор ли он?

Безусловно.

Он украл надежду у прекраснодушных интеллигентов и успешно монетизировал ее в вечный статус федерального политика.

Нормально, Григорий?

Отлично, Константин!