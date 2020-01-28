Григорий Алексеевич Явлинский — человек умный.
Григорий Алексеевич Явлинский любит быть всегда в белом и ни за что не отвечать.
Я тоже так люблю, поэтому — не в обиду.
Как человек умный, Явлинский прекрасно понимает, что его давно сгнившее Яблоко постеснялась бы предлагать покупателям распоследняя бабушка с колхозного рынка.
Поэтому Григорий Алексеевич отошел в сторону и поставил к прилавку сначала какую-то невнятную тетеньку из провинции, а потом молодого человека в очках, за которым даже пьяная телка из клуба пойдет только за деньги.
А то, что всем известен истинный хозяин Яблока, так это тоже неплохо, когда все знают, что оно лично твое, пусть и сгнившее.
Быть хозяином — это всегда неплохо.
Коррупционер ли Георгий Алексеевич Явлинский, вор ли он?
Безусловно.
Он украл надежду у прекраснодушных интеллигентов и успешно монетизировал ее в вечный статус федерального политика.
Нормально, Григорий?
Отлично, Константин!