Про милых дам

Я уже говорил, что обожаю милых дам. Особенно за логику и умение сочувствовать и анализировать.. А какая трепетная у них душа!

Особенно мне нравятся комменты про букеты и срезанные цветы. Это так трогательно.

” Я не люблю наблюдать умирание срезанных цветов… Мне отвратительны букеты..”

Охотно верю. И даже готов умилиться доброй трепетной душой.. Но.. Я за справедливость.

А чем отличается агония несчастных срезанных помидоров и огурцов, поливаемых маслом и уксусом, расчленяемых острым ножом? перемалываемых зубами?

Как не осудить мне любимые ими соки-фреш, когда выкачивают из нежных созданий — томатную кровь? Или апельсиновую лимфу?

А изуверство при изготовлении смузи? Адской мельницей по румяных щекам вишен и черешен, нежному телу яблок?

Что чувствует арбуз, когда над ним заносят нож?

Я уж не говорю про обливании их кипятком, медленной муке варки, мгновенного замораживания.. Инквизитор бы заплакал..

Так что, дамы, давайте будем последовательны — оставьте в покое растения! Не тревожьте своим вниманием фрукты и овощи! Пусть последнее яблоко или слива так же угаснет в саду, как осенняя роза на клумбе..

Руки прочь от живых растений… Они плачут. Они стонут. Они агонизируют!