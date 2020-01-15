Про нового Министра культуры

Удивил гарант.. Это именно его способность — удивлять и ошарашивать. Значит, пришло время потихоньку убирать всякую шушеру из власти.

Быстро только известно кто плодится. Президент всегда действовал осторожно — это как по болоту ходить — по трясине. Не надо лишних резких движений.

И вероятно — сейчас он уверен, что гати наложены. Можно технику подводить и осушать помаленьку либеральное болото.

Было ли это решение спонтанным? Не думаю. О Мишустине пару месяцев назад был ряд статей и фильм о налоговой службе.

И — да.. Наконец, соединились два решающих фактора — газопроводы реально вступают в жизнь, и оборонный фактор — это те мультики, от которых поджал хвост весь мир.

Ситуация должна вызреть. Она — вызрела. Наши либеральные светочи уже зеркалят фаберже — сказать-то нечего. А опасения имеются, И надо признать — не напрасные.. Очень хотелось бы знать, кто будет новым министром культуры.. Хотелось бы Михалкова..