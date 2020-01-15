Про ленивых и непредприимчивых людей

Россия — страна бесконечно ленивых и непредприимчивых людей.

В Америке какой-нибудь американский Егор Жуков уже издал бы книгу «Мой путь к свободе».

Про «московские протесты» был бы уже написан десяток книг, и снят трогательный 3-часовой документальный фильм.

На следующий день после стрельбы на Лубянке у квартиры матери стрелка толпились бы литературные агенты с готовыми к подписанию контрактами на использование образа Евгения Манюрова в киносценарии.

Американский Навальный выпускал бы линию спортивной одежды для подростков, а ДНР — амуницию для охотников и наборы для выживания.

Америка стала великой страной, потому что даже в National September 11 Memorial & Museum (музей на месте башен-близнецов) есть сувенирный магагзин, где моно купить симпатичную кружку или медвежонка в костюме нью-йоркского пожарного.