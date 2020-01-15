Про материнский капитал

Родина готова «покупать» детей. Это прекрасно. А главное ресурс для этого есть.

На зарплату банкира Костина, например, можно выплачивать материнский капитал за 5000 детишек ежегодно.

Если Владимир Владимирович бросит клич, то многие поддержат, так сказать, «демографический почин».

Костин — 5000 детей в год. Сечин — 4000. Греф — 2000-3000.

И купечество подтянется. Алишер Усманов на средства от продажи своей яхты сможет оплатить 40 000 новых детишек для Родины. А есть еще — Абрамович, Рашников, Фридман и прочие.

Поскрести по сусекам — и 200-300 тысяч дополнительных россиян можно легко организовать. А выговорите, не можете демографическую проблему решить…