{ 15 января 2020 }

Отставка Медведева

Рубрики: [Фейсбук]  

Отставка Медведева — если произошла именно она, а не избавление хорошего и перспективного человека от тяжелой и непопулярной работы — означала бы спасение страны.

Дмитрий Анатольевич так страшно похож на Михаила Сергеевича во всем, даже и в некоторых мелочах, что даже шести лет, когда бы он всерьез провел их во главе страны, было бы достаточно для завершения истории России.

С 1985 по 1991 год тоже прошло шесть лет.

Но я бы не стал слишком радоваться.

Кто знает, может быть, его именно забрали на повышение — и дальнейшее возвращение, — а новый премьер вовсе не будет наследником.

В любом случае, сейчас можно вздохнуть с облегчением.

Тень Горбачева чуть отодвинулась, и это наша большая удача.

Честно сказать, я вообще не верил, что это произойдет.

Дмитрий Ольшанский


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