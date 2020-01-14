Полуфабрикаты из США

Хотел набросать путевые заметки о Штатах. Но не получается легко и смешно. Парадокс. Из всего шоу могу сделать — а там не выходит. Осадок какой-то. Грустный. Как с книжкой Маршака «Детки в клетке» — в детстве все восхищались этими стишками, а мне было не по себе.. Так и здесь.

В Майами пошли мы с моей дамой ( она врач) прогуляться по набережной. Вернее, съедобную пищу поискать на завтрак. Вместо тошнотворных гамбургеров, фри и так далее. Дело это долгое и муторное. Молочных каш, блинчиков, творога, сметаны — у них нет. Не едят-с..

И вот неспешно переходя из маркета в маркет, вдруг видим как некий паркетник (рухлядь) наезжает на поребрик и аккуратно переворачивается на крышу.

Внутри семейная пара черных. Добросовестно пристегнутых ремнями.

Затем началось шоу. Мигалки, сирены, три скорых, четыре машины полицейских. Бравые, красивые. Первым делом — оцепление. зевак оттеснили, знаки поставили.

Черные пассажиры висят вниз головой. Очень законопослушно.

Еще минут 10 полицейские дергали дверцы. Не открываются. Пассажиры висят. Зеваки смотрят.

Моя дама начинает волноваться — что же там с ними? Это же верный инсульт. Так нельзя. Я тоже как-то занервничал — ну что нельзя двум мужикам ЛЕГКО перевернуть авто?

Полицейские куда-то звонят. очень активно. Негры обреченно висят, уже не шевелятся. Минут через 15 прибывает очередная спасательная машина — привезли резак. Выпиливают дверь авто. Вытаскивают тетку. С налитыми кровью глазами. Но вроде шевелится.

Через 20 минут — мужика. Уже готового. Начинают делать искусственное дыхание — но напрасно. Накрывают простыней, увозят.

Моя дама — в шоке. Я тоже несколько озадачен. У нас никто бы даже раздумывать не стал — плечиком бы подтолкнули, машину поставили на колеса. Это — раз.

А второе — они ЗАКОНОПОСЛУШНО висели и ждали спасения. Ни стекло не выбили ( можно было просто кнопочкой открыть!), не было даже попытки!

И мысль мелькнувшая — полуфабрикаты. Уже — не гомо сапиенс. Полностью нарушен механизм самосохранения. И механизм инициативности и сострадания. Заворачивай в фантики и — на прилавок. Протестовать не станут.