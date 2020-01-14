«КВНщики». Обаяшка живенькая

Ночью посмотрел полный художественный метр — фильм «КВНщики».

В ужас не пришел.

Очень мне понравилась героиня — обаяшка такая, живенькая, органичная, матерится не противно, улыбка — погибель моя моментальная.

Жаль только, что на фестивале в Сочи, обкурившись, трахнулась с каким-то неприятным из КВН.

Ну, да чего уж там — в первый раз что ли тех, кто нравится мне, трахаю не я?

А девчушка мне понравилась настолько, что полез гуглить про актрису.

Оказалось, зовут ее Дарья Руденок и что она даже известная.

Я уже весь горю, уже готов ей луну с неба, коктейль «шампань коблер» и шпроты в масле из «Магнита» по скидке!

Но тут вываливается на меня видос, где моя новая любофф не знает, что такое Аушвиц и Освенцим.

А следом еще, где она рассказывает, что со своим бойфрендом «шароебилась».

И я убил в себе зарождающееся большое и светлое чувство!

Пусть шароебится без меня, овца тупая!