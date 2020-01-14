Про моногамность

В это трудно поверить, но когда-то я знал слов еще меньше, чем сегодня.

Именно в тот период своей жалкой жизни довелось мне романтично и безвыходно блуждать меж трех сосен вблизи населенного пункта Репино и Финского залива.

Поскольку блуждал я не один, а с трепетной старшеклассницей престижной ленинградской школы, это должно было чем-то закончиться.

Трепетной старшекласснице блуждания наскучили раньше, чем мне.

Она бросила на хвойный ковер фирменную куртку, красиво на нее упала навзничь — наверняка репетировала дома перед зеркалом!, — прикрыла глаза и сказала, часто дыша:

— Только учти, я моногамна!..

Ну, я слышал, конечно, про гонорею, сифилис, даже про каких-то мандавошек слышал, но что это за гадость, о которой она меня честно предупредила — я не знал!

И позорно не упал рядом с прекрасной старшеклассницей на ее фирменную куртку, преступно отсрочив потерю собственной невинности.

Не хватало мне еще подцепить какую-то моногамность или моногамию — откуда я тогда мог знать, как правильно?