Про моногамность

В это трудно поверить, но когда-то я знал слов еще меньше, чем сегодня.
Именно в тот период своей жалкой жизни довелось мне романтично и безвыходно блуждать меж трех сосен вблизи населенного пункта Репино и Финского залива.
Поскольку блуждал я не один, а с трепетной старшеклассницей престижной ленинградской школы, это должно было чем-то закончиться.
Трепетной старшекласснице блуждания наскучили раньше, чем мне.
Она бросила на хвойный ковер фирменную куртку, красиво на нее упала навзничь — наверняка репетировала дома перед зеркалом!, — прикрыла глаза и сказала, часто дыша:
— Только учти, я моногамна!..
Ну, я слышал, конечно, про гонорею, сифилис, даже про каких-то мандавошек слышал, но что это за гадость, о которой она меня честно предупредила — я не знал!
И позорно не упал рядом с прекрасной старшеклассницей на ее фирменную куртку, преступно отсрочив потерю собственной невинности.
Не хватало мне еще подцепить какую-то моногамность или моногамию — откуда я тогда мог знать, как правильно?