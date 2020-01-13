Про шведских котиков

Моя племянница в Швеции решила завести себе котика. Им с мужем — не до детей, а котик — самое то. Чтоб дышал и мурчал. Лучше кошечку. Чтобы потом котят воспитывать. У меня во время их приезда как раз целая корзинка пушистиков была.

Оказалось, это проблема. Для Швеции. Можно купить породистого котенка в породном питомнике. Но только кастрированного. Потому что покупатель — не питомник по документам. Не положено котят иметь. Только кастрированного дорогущего кота.

Можно взять в кошачьем приюте. Тоже кастрированного. Это — без вариантов. Да и там на них очередь. Хотя тоже не дешево стоят. Вывелись там беспризорные коты. И дворовые тоже.

И опять проблема — нужны документы для того, чтобы получить из приюта кота. Ну разные там — о зарплате, о жилье.. Для разрешения. А еще — надо второго кота. Чтобы первому не было скучно сидеть дома взаперти. Или пусть один их хозяев — дома сидит. Воспитывает.

Ну есть еще разные ограничения и для котов. Им не полагается выходить из дома без ошейника и чипа. Нельзя забегать на чужую территорию, что карается штрафом, нельзя охотиться на птиц и мышей. В общем — выпускать чревато. Швеция — рай для «зоо-охранников».

Вывели напрочь котов.

Своих котят я отказался отдавать в неволю. Пусть здесь — в Отечестве — радуются жизни, бегают где хотят. Птичек ловят, мышек.

А племянница — да — просидела у коробки с котятами все время. До возвращения в свою стерильную от котов страну.