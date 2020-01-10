Про «Покровские ворота»

Будучи в чем-то Лукашиным и в чем-то Хоботовым (а как же мне ими не быть), я каждый стомиллионный раз, когда вижу долгими-зимними эти вечные фильмы, отмечаю замечательную подлинность женских типов из той и другой комедии.

Все так и есть, как там показано.

Расстраивает другое.

Мне совсем не нравятся ни Надя, ни Людочка.

Я глух и холоден и к этой высокой драме в глазах, и к этой застенчивой восторженности — двум неизбежным спутникам дамской интеллигентности.

Зато Галя.

Зато Рита из ЗАГСа.

Вот эти две — другое дело.

Но это чужие женщины — ровно в той же степени, в какой первые две — свои.

Этот печальный факт я и переживал, бывало, долгими-зимними.

А потом как-то привык.