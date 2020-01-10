Про «Покровские ворота»

Будучи в чем-то Лукашиным и в чем-то Хоботовым (а как же мне ими не быть), я каждый стомиллионный раз, когда вижу долгими-зимними эти вечные фильмы, отмечаю замечательную подлинность женских типов из той и другой комедии.
Все так и есть, как там показано.
Расстраивает другое.
Мне совсем не нравятся ни Надя, ни Людочка.
Я глух и холоден и к этой высокой драме в глазах, и к этой застенчивой восторженности — двум неизбежным спутникам дамской интеллигентности.
Зато Галя.
Зато Рита из ЗАГСа.
Вот эти две — другое дело.
Но это чужие женщины — ровно в той же степени, в какой первые две — свои.
Этот печальный факт я и переживал, бывало, долгими-зимними.
А потом как-то привык.