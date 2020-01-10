{ 10 января 2020 }

Про сбитый украинский самолет

Рубрики: [Фейсбук]  
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Самое мерзкое во всем мире (и у нас тоже) — это СМИ. Они могут оболгать любого — человека, страну, кого угодно — просто снять (написать) ложь. Без доказательств, без документов — и формировать мнение.

Все эти фейки — это из той же серии. Самое пакостное — это циничные заказные журналюги, мать их так..

Сбитый украинский самолет — то же самое. После малазийского. По одной схеме. Уже отработанной. И логика здесь — уже не сработает.

Хотя и ежу понятно, что дело нечисто. Надо было отвлечь внимание от убийства генерала, надо было поднять ор на весь мир. Демонизировать Иран. Впутать «жертву» Украину.

Грохнуть самолет надо было именно на территории Ирана — так проще. Чтобы сразу объявить — больше, дескать, некому.

Почему украинский? Да и понятно — чтобы они следили за расследованием и в истерике бились, открывая глаза «на подтасовки» Ирана. Это ж верный и преданный вассал, который лапками увяз. Да, и ассоциации важны — уже было «Украина». В связке с Россией — агрессором. Детальки там везде в тему.

Ну не верится в такое слаженное происшествие. Тютелька в тютельку. А особенно во все те визги, которые уже идут со стороны «партнеров».

Будем смотреть дальше — первые ласточки уже прочирикали…

Ингвар Коротков


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