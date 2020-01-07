Про глупость Трампа

Трамп угодил в ловушку к неоконам. Да, недалекий, плохообразованный, маловоспитанный Трамп все же решил ухватить кусок сыра в трамполовке. Уговорили . На маленькую победоносную акцию устрашения.

Его уже науськивали на КНДР. Там не срослось.

Мне именно так кажется. Он раньше напоминал Жириновского – та же бравада, очевидная нахрапистость, игра на публику и обещания ” вымыть сапоги в Индийском океане”. Но Жирик – это светоч ума и пронырливости по сравнению с Трампом.