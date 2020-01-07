{ 7 января 2020 }

Про глупость Трампа

Рубрики: [Фейсбук]  
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Трамп угодил в ловушку к неоконам. Да, недалекий, плохообразованный, маловоспитанный Трамп все же решил ухватить кусок сыра в трамполовке. Уговорили . На маленькую победоносную акцию устрашения.

Его уже науськивали на КНДР. Там не срослось.

Мне именно так кажется. Он раньше напоминал Жириновского – та же бравада, очевидная нахрапистость, игра на публику и обещания ” вымыть сапоги в Индийском океане”. Но Жирик – это светоч ума и пронырливости по сравнению с Трампом.

Неоконы, надо отметить, тоже умом не блещут. Уже только потому, что им очень надо сместить Трампа. А с логикой у них проблемы.

Лаврова любимое – “дебилы, бл..” относится и к ним тоже. Или путинское знаменитое ” вы хоть понимаете, что натворили”?

Нет, они не понимают. Они думают, что надо просто свалить дурака Трампа , а мусульмане сразу обрадуются. Дескать, виновный наказан. И расцелуются в уста с Хилари и компанией.

Глупость Трампа в его твитах – зашкаливает. Но и сумасшествие неоконов – тоже.

Вспыхнет ли война? Нет. Есть мудрые санитары в этом заведении. Уже есть. Россия и Китай. Разберутся. Я почему-то не волнуюсь.

Ингвар Коротков


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