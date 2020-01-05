Есть в жизни действия и занятия, которые – просто действия и занятия, а есть те, в которых словно бы концентрирована, сгущена наша гендерная сторона.

Нет ничего более мужского, чем зрелище человека, который медленно, вдумчиво, молча, и даже несколько угрюмо, обособленно от окружающего мира что-то придумывает, выделывает, изготовляет, во что-то глубоко и терпеливо погружен.

Монахи, лесники, рыбаки, автомеханики, столяры, шахматисты – в этих профессиях сказывается нечто истинно мужское: какое-то упорное вгрызание в “землю вещей”, способность решительно и добровольно отвернуться от мира.

Напротив, женственность – всегда в движении.

Это может быть движение по миру, движение фотокамеры, движение в танцах и даже движение всевозможных одежек и причесок, которые появляются и исчезают, – но в самом этом перемещении, изменении, желании хотя бы формально и внешне из любой точки а добраться до точки б, не застывать, – проявляется женская роль.

Именно поэтому есть что-то странное, ложное в женщинах-консерваторах и мужчинах-либералах, какое-то скрытое самоотрицание, если только вывести за скобки тот случай, когда гендер еще не сгустился в мужчине, а женщину – ужас, как это теперь некорректно звучит, но и все же, – отчасти уже покинул.

Другое дело, что образ жизни не стоит путать с внутренней мотивацией: либеральное – с новаторским, а консервативное – с конформным. Новатор может быть закрытым и неподвижным, “мужским”, а конформист – легким и быстрым, “женским”.

Но я сейчас – про поверхность и образ.

Поэтому: она его тащит и тормошит, вертится и бежит, а он ворчит и не хочет – это вечное.

Но в то же время: она с восхищением смотрит на то, как он долго и трудно работает, и ждет его возвращения – это тоже вечное.

И все бы хорошо было в этой гендерной сгущенке, если б не одно но.

Конечно, шедевры и подвиги – всегда в противоречии миру, в самостоянии и отказе, но сама жизнь, здоровье и будущее человека – они в движении, то есть заведомо на женской стороне.

И, как бы ни было велико наше желание отвернуться, нахмуриться, скрючиться и забуриться как можно глубже в свое подземное царство, – чтобы жить дальше, он должен однажды ей уступить и побежать, поменять, сдвинуться с места, а консерватор – найти в себе силы и проиграть либералу.