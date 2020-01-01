Из всех президентских новогодних бла-бла, которые довелось увидеть, до вчерашнего дня на всю жизнь, конечно, запомнилось ельцинское, где он извинился и сказал про себя “мухожук”.
Вчера же меня реально потряс Зеленский, сломавший все шаблоны формата, хотя, казалось, он говорил то и так, как должен говорить нормальный президент своей страны.
Но так и такое не говорил никто и никогда!
Оказывается, так можно!
Думаю, в него от заскорузлых и злобных утырков уже летит говнище и с нашей стороны, и на (в) Украине.
По мне же вчера это был эмоциональный, политический и нравственный прорыв в институции президентства.
Пацан в конце запросто может проиграть и это даже вероятно, но вчерашним новогодним обращением он сделал всех!
Нравственный прорыв
Из всех президентских новогодних бла-бла, которые довелось увидеть, до вчерашнего дня на всю жизнь, конечно, запомнилось ельцинское, где он извинился и сказал про себя “мухожук”.
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