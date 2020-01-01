Из всех президентских новогодних бла-бла, которые довелось увидеть, до вчерашнего дня на всю жизнь, конечно, запомнилось ельцинское, где он извинился и сказал про себя “мухожук”.

Вчера же меня реально потряс Зеленский, сломавший все шаблоны формата, хотя, казалось, он говорил то и так, как должен говорить нормальный президент своей страны.

Но так и такое не говорил никто и никогда!

Оказывается, так можно!

Думаю, в него от заскорузлых и злобных утырков уже летит говнище и с нашей стороны, и на (в) Украине.

По мне же вчера это был эмоциональный, политический и нравственный прорыв в институции президентства.

Пацан в конце запросто может проиграть и это даже вероятно, но вчерашним новогодним обращением он сделал всех!