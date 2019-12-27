Не жалуйтесь на мертвящую среду.

ПРОЛОГ

Непроглядная тьма, говорите? Говорите, непроницаемая тоска?

А я на что, ваш недооцененный знатный, привлекательный стариканыч?!

Это какой же курьей головой надо быть, чтобы не брать с меня пример и продолжать кукситься?!

Каким же нужно быть байбаком, чтоб не быть благодарным за все, что есть!!!

Все беды мира, широко говоря, — именно от этого, от непонимания, нежелания принять истину: пока ты недоволен жизнью, она все равно проходит.

Я не устану это повторять.

Блестящего вам нового года!

СЕРИАЛЫ

«ТРАСТ».

Один из лучших сериалов сезона; никакой необходимости в эристике нет; я уже писал о нем.

ПосмотрИте, как ХИЛЛАРИ СУОНК играет РИГИДНОСТЬ мамы, у которой украли сына, — поймете, за что ее почитают большой актрисой.

Когда она со значением смотрит на таксиста, выказавшего недоумение, что даже такое горе не заставило ее плакать, в этом взгляде больше скорби, чем в плаче Ярославны.

Сериал о том, что человек одинок и очень часто, увы, мерзок.

И деньги тут ни при чем.

«ГУЛЬ».

То, что Индия научилась снимать шикарно, очевидно, и сам сериал начинается многообещающе, но заканчивается не ахти.

Ну какой хоррор при таких рожах, которые сами по себе воплощение хтонического ужаса?!

«НАСТОЯЩИЙ ДЕТЕКТИВ».

Ну, очень прихотливая драматургия, избыточно затейливая.

А результат такой, что хочется постфактум прошипеть: из пушки по воробьям.

Но, конечно, я рад, что один из моих любимейших актеров, важнецкий СТИВЕН ДОРФФ получил такую большую роль — копа, разъедаемого рефлексией.

Но у его напарника, занозистого и очень часто неприятного, дела с нравом абсолютный швах.

Поиск пропавших детей оборачивается путешествием на край ночи, но разгадка гадко плоская; ожидания обмануты.

«ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ».

Сериал про младых да ранних художников, прерафаэлитов, и я, начиная смотреть сериал, наивно полагал, что англичане (а на ВВС умеют снимать толково даже про неприглядное) расскажут мне и про людей, и про эпоху.

А тут всего-навсего ватага юнцов шастает в рубищах туда-сюда, играют в мятежные души, источают из себя досаду, что денег нет и гавкаются с музами.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».

Все так славословили этот сериал, что я распрощался с атараксией и ну смотреть.

Ну? Ну и чего?

Рекомендую. Из-за ДЖУЛИ РОБЕРТС.

Из просто славной девушки на экране она вымахала в достославную Приму, доподлинную Этуаль.

Такая Робертс способна играть и гарпию, и херувимчика, и валькирию, и Герострата.

Особого упоминания требует форма сериала.

Какая-то богадельня, где приводят в чувство и порядок солдат, вернувшихся из ада; начальник, любящий читать нотации, приняв пижонские аттитюды.

Но что-то не так в Датском королевстве, и система перековки пацанов превращается в бой с совестью.

«ГОРОД НА ХОЛМЕ».

Продюсируют сериал нареченные братовья БЕН АФФЛЕК и МЭТТ ДЭЙМОН, а с этими ушлыми деятелями у меня связаны только доброкачественные коннотациям.

Главную роль играет выдающийся актер КЕВИН БЕЙКОН; играет прожженного продажного копа, повелителя тьмы, чувствующего себя как рыба в воде в клоаке; про которого можно сказать, что он равнО циничен и мерзок, но в собственно полицейской работе он никогда не забирает жар чужими руками.

У него затюканная жена, милая женщина, ни разу не гарпия, остро переживающая свою ненужность мужу, который изменяет ей с такими же частотой и регулярностью, с какой матерится.

Сериал равняется на «Прослушку»: он сложносочиненный, лишен декламации, очень подробный.

Крепкое начало.

«ОБЩЕСТВЕННАЯ МОРАЛЬ».

ЭД БЕРНС, создатель сериала, дружен с друидом по фамилии Спилберг, и тот согласился стать исполнительным продюсером этого сериала, который мыслился создателями эпической сагой.

Спилберг — апостол доброго кино, даже когда не снимает его, а продюсирует, но тут он промахнулся: Бернс очень хочет быть Скорсезе, а в кадре — актером из фильмов Скорсезе, у него даже рожа делается гуттаперчевой, но сериал настолько заштампованный, что не диво, что его закопали после первого же сезона.

«ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ».

Блестящее собрание мифов о знаменитостях, от геростратов до Боба Дилана.

Сериал искрометный, занозистый: посмотрите хотя бы серию про ублюдка Гитлера.

Сериал еще и потому поднимаю на щит, что изумителен подбор актеров: вообразите ЭДДИ МАРСАНА в роли БОБА ДИЛАНА!

От разговора Дилана с таможенником в лондонском аэропорту Гатвик, вернее, от смеха после этого разговора вас, не дай Бог, поразит мерцающая аритмия.

«Сэр, снимите, пожалуйста, капюшон и очки. Откуда вы прибыли?» — «Из ниоткуда, которому нет конца». И так дальше.

Мы любим их, через них лучится солнечная энергия, но так приятно над ними по временам посмеяться.

ФИЛЬМЫ

«ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ».

КРИС РОК в Америке числится по ведомству остроязыких художников слов, он способен рассмешить даже труп и горазд на то, чтобы вывести гривуазные шуточки на уровень глубокой притчи о бинарной природе человека.

Я видел его и в ипостаси ведущего церемонии «ОСКАР», но даже не зная всей его биографии, не зная, так сказать, молекулярный состав евойных сердца и ума; если судить по этому фильму (а он тут и за режиссера, и за сценариста), его претензии, нет, даже притязания на содержательность — нелепы, как слово «волнительно».

Но у него очень смешная рожа, да, это да, такая нескучная рожа, такую нарочно не придумаешь.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «ИКАР».

Ничего выдающегося в документалке, получившей «Оскар», нет, но ведь ее смотришь не в чаянии заполучить потрясение от высокохудожественного содержания.

Конечно, Родченков — безусловный Герострат, производящий очень странное впечатление, но, когда слышишь его обвинения в адрес Мутко, все равно становится не по себе.

Все выглядит и звучит слишком убедительно, чтобы все ЭТО объявить густопсовым враньем, а Родченкнва — свихнувшимся богомолохом.

Одним фильмом похерили реноме достославного нашего спорта.

«ЧУДО-ЖЕНЩИНА».

Это ж прелесть какая — наблюдать, как сексапильная валькирия ГАДОТ, ни при каких обстоятельствах не поддающаяся унынию или, не дай КРИС ПАЙН, алармизму, крушит паршивцев налево-направо, вдоль и поперек.

Рядом с такой атомной бомбой не то что Крис Пайн, а всякий пацан почувствует себя ущербленным.

А какие клише про любовь и мир во всем мире!

Обожаю такое зубодробительное дерьмо.

«ДОМИНО». «СОВЕТНИК».

Первый фильм мне нравится не очень, второй, очевидно недооцененный, я обожаю.

Я пересмотрел его в ненастную минуту: блеск!

Амфетаминовая манера РИДДЛИ СКОТТА мне очень близка.

Скотт критически интенсивен и при этом безоговорочно на стороне добра.

А диалог, а Брэд Питт, а архиважное умение хихикнуть за кадром, а женщины эфирные и женщины-гарпии!

И мораль: нельзя быть скотиной наполовину!

«ЧЕРНЫЙ КЛАНОВЕЦ».

Фильм подняли на щит, потому что СПАЙК ЛИ очень неплоско, сдобрив рискованным юмором, интерпретировал тему расизма.

Он представил расистов как стоеросовых первертов.

Шекспировского накала тут нет, но всю дорогу, как луна свет, а цветок аромат, вы будете источать улыбку.

КОНЦЕРТ

«ВАСКSТRЕЕТ ВОYS». «WЕSТLIFЕ».

Если в течение дня я не потанцую под какой-нибудь хитОк одной из моих любимых пацанских групп, я с ума не сойду, но превращусь в алармиста, несносного бирюка.

И вот когда пацанчики, обернувшись мужиками, возвернулись, я сделался на радостях жертвой алалии.

Критически важно отметить, что все бойцы, вернувшиеся после долгого перерыва, в отменной форме.

Правда, смущает, что ирландцы на сцене очень часто пускаются в рассуждения.

Но я все равно поднимаю их на щит и воспеваю, как Петрарка, потому что и те, и другие красиво поют красивые песни, а это очень важно во времена, когда даже красота устала.

ЭПИЛОГ

Не жалуйтесь на мертвящую среду.

Лучше попОлните — пОлно лениться! — словарь оборотом «аттическая соль».

Означенной солью я одаривал вас круглый год.

Чему я учил вас весь год?

Уметь быть благодарными за ВСЕ.

Не загребать жар чужими культяпками.

РавнО встречать успех и поруганье, бо они равнО целительны.

Не отдавайте себя на поругание невзгодам.

Боритесь — с моей, разумеется, помощью — с клоачным языком.

“Такая тяжесть на плечах,

Что сердце сплющено в груди”.

Вот чтобы избежать такого состояния, за мной, читатель, иди.