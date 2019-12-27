25 декабря 1991 года прекратил свое существование Советский Союз. Чуть раньше 8 декабря в Беловежской пуще лидеры трех государств – России, Украины и Белоруссии подписали соглашение о распаде Союза Советских Социалистических Республик. Ельцин в своей книге “Записки президента” так описывает свои чувства в этот момент: «Вдруг пришло ощущение какой-то свободы, легкости… Я почувствовал сердцем: большие решения надо принимать легко…» И Ельцин принял! Принял на грудь, а заодно принял большое и легкое решение, которое было отпраздновано большим застольем. Позже в своих воспоминаниях Буш отметил, что Ельцин позвонил ему прямо из охотничьего домика в Беловежской пуще и заявил: «Горбачев еще не знает этих результатов… Уважаемый Джордж… это чрезвычайно, чрезвычайно важно. Учитывая уже сложившуюся между нами традицию, я не мог подождать даже десяти минут, чтобы не позвонить Вам»

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА

Мы родились в большой заповедной стране

Нам неплохо жилось в ту эпоху застоя,

Потому что тогда, как в безоблачном сне,

Все вокруг были «за» и портвейн пили стоя.

Почему же сейчас прошибает слеза

Всех, на бывшем пространстве Союза живущих?

Потому что всех нас четверть века назад

Медным тазом накрыла Беловежская пуща.

Здесь когда-то пришлось повстречаться троим,

Что бухнули сперва, ну а после решили

На похмелье пропить флаг державы, а с ним –

Ум, честь, совесть эпохи и Союз нерушимый.

В темно синем лесу, где трепещет мороз,

Накатили и руки на прощанье пожали…

С той поры наша жизнь покатилась вразнос

По ухабам да кочкам расчлененной державы.

Что ни год – то дефолт, что ни месяц – то путч,

Не запор – так понос, не понос – золотуха.

А ведь был он когда-то велик и могуч

Нашей дружбы народов оплот и мишпуха.

Был у нас каждый час торжества апогей,

Что ложился в строку пятистопного ямба,

Был у нас и футбол, был у нас и хоккей,

А не только вид спорта под названием самбо.

В декабре – был декабрь, в январе – был январь,

И не гасли огни на искусственных ёлках,

И почти двадцать лет был у нас секретарь

С погонялом красивым – «Бровеносец в потёмках».

Он носил ордена и медали носил,

И колодки от звёзд он цеплял на пижаму,

Но зато не имел ни желанья, ни сил

Пропивать, как сапожник, дорогую державу.

Да, мы жили в стране, где стабильность была,

Где ничто никогда в жизни не дорожало.

В мире знали её, как Империю зла,

Но держава за это зла на мир не держала.

Украинец, грузин, и калмык, и тунгус –

В плане каждому был ломтик счастья отпущен.

На хрена же ты, блин, развалила Союз,

Беловежская пуща, Беловежская пуща?

В этот день у берез, от столицы вдали,

Открывая портвейн в назиданье живущим,

Помяни времена, что как зубры, ушли

В Беловежскую пущу, в Беловежскую пущу…