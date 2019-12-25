Венедиктов “Дал Дудя”.

Из часа эфира минут двадцать ушло на объяснение мне, какой он охуительный интервьюер.

Даже гусарская тема вечно бухающего Венедиктова ушла в тень – так, впроброс упомянул раза два-три.

Да и стоило ли упоминать – в собутыльниках-то на этот раз какая-то шелупонь – послы всякие.

Опростился, конечно, в связях донельзя, стыдно, но упомянул исключительно по причине безоглядной и несомненной искренности.

Я вот думаю: это просто большое человеческое счастье, быть настолько довольным собой или все-таки уже пора прибегать к медикаментозным методам?