{ 25 декабря 2019 }

Венедиктов

Рубрики: [Фейсбук]  

Венедиктов “Дал Дудя”.
Из часа эфира минут двадцать ушло на объяснение мне, какой он охуительный интервьюер.
Даже гусарская тема вечно бухающего Венедиктова ушла в тень – так, впроброс упомянул раза два-три.
Да и стоило ли упоминать – в собутыльниках-то на этот раз какая-то шелупонь – послы всякие.
Опростился, конечно, в связях донельзя, стыдно, но упомянул исключительно по причине безоглядной и несомненной искренности.
Я вот думаю: это просто большое человеческое счастье, быть настолько довольным собой или все-таки уже пора прибегать к медикаментозным методам?

Аркадий Кайданов


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