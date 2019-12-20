На пресс-конференции Путина мне было интересно посмотреть, как он отреагирует на вопрос про закон о домашнем насилии.

Все-таки это был вопрос не из обоймы тех, что повторяются из года в год, и на которые я сам могу уверенно написать путинский ответ, хоть разбуди меня среди ночи.

Напомню для самых несведущих и счастливых, что закон о домашнем насилии не имеет никакого отношения к тому, чему он, казалось бы, должен быть посвящен, то есть к наказанию настоящих семейных маньяков, садистов, психопатов и убийц, а вместо этого весь крутится вокруг очень сомнительных и мутных формул вроде “психологических страданий” и “экономического насилия” – и, благодаря своей мутности, дает уйму возможностей для манипуляций, шантажа, жульничества и несправедливых тяжб, причем как со стороны мстительных и лживых супругов, так и со стороны чиновников и силовиков.

Путин, конечно, ответил обтекаемо.

Мол, давайте подождем, как пойдет обсуждение.

Но зато из его ответа стало понятно, что вопрос не решен, и окончательное решение не принято.

С одной стороны, наша власть хотела бы соответствовать западной моде, – но, с другой стороны, не хочет и ссориться со своим опорным электоратом, которому не очень нравится идея, что человека можно внесудебным порядком выгнать из собственного дома, поскольку он “причинил психологические страдания”.

Ведь наша родина так устроена, что мы тут только и делаем, что причиняем друг другу разные психологические страдания, но ведь это же не повод отправлять весь русский народ на мороз.

Ну, пострадали, да и помирились.

Я думаю, что этот закон – это такой химически чистый случай, когда мы сможем выяснить, существует ли в России какое-нибудь другое общественное мнение, кроме либерального и (извините уж за прямоту) антирусского, и если существует, то способно ли оно причинить те самые психологические страдания мнению антирусскому, а именно – добиться отклонения закона, ну или его сильной и осмысленной редактуры.

Эта история хороша тем, что не содержит в себе вовсе никакого Госдепа, Навального, Крыма, Сирии, санкций, геополитики, выборов etc., и потому дает возможность заинтересованным лицам всерьез повлиять на этот вопрос – или же не повлиять, но если и это окажется невозможно и непосильно нашему консервативному, православному, национальному, семейному сообществу, то тогда уж нужно просто оставить всякие мысли на общественные темы, вручить все ключи от мироздания Шлосбергу, Шендеровичу и Гозману, да и удалиться от мира куда подальше.

Но я все-таки надеюсь, что сил на сопротивление у разумных людей хватит.

В любом случае, сам этот невольно устроенный властью эксперимент – модный боевой фемобком против сонного традиционного большинства, и кто кого сборет, – очень интересен.

Болею за наших.