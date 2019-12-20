Хотела опять о пенсиях и зарплатах. Тем более, Владимир Владимирович тоже опять отметился.

Но сделать хотела не политические с этическими замечания, а технические.

Тут муж ради интереса запросил на Госуслугах выписку из ПФР. Чего там заработал, сколько, как.

Сделал в итоге для себя два открытия.

Первое. Хотя было многое сказано о советском времени (будут учитывать все), но в выписке ничего советского у него не учлось вообще. Нет: года работы на заводе фрезеровщиком. Учебы в институте. Армию как корова языком слизнула. А вместе с ней шесть месяцев учебы в школе ДОСААФ (куда отправили хоть и в добровольном, разумеется, но все же в настоятельно-принудительном порядке).

Нет отчислений с поставленных пьес. Как будто их не было. В результате вместо 25 лет стажа всего пятнадцать. Если бы он получал пенсию прямо сейчас, то по баллам бы заработал целых 11 тысяч.

Вместе с тем вся чехарда времен дефолта (когда конторы то и дело меняли названия, проходили перерегистрации, заметали следы) учтена весьма скурпулезно.

Второе. Которое даже интереснее. Наш народ раздражает само понятие “средней зарплаты”. Слыхали выражение “Абрамович ест мясо, я ем капусту, а вместе мы едим голубцы”? Так вот. Муж внезапно выяснил, что коллективный Абрамович ни в каких ваших средних зарплатах не учтен.

У мужа ИП. В выписке из пенсионного фонда в графе “зарплата” (официально это называется “сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованного лица”) за последние годы у него стоит “ноль”. Баранка. Хотя деньги он получал и отчисления в ПФР делал. Отчисления есть, но зарплаты – нет.

Все правильно. Потому что эти деньги – не зарплата, не вознаграждение, а доход. Совсем другое дело. Ты же, типа, не на дядю работаешь, а на себя. Нет у тебя зарплаты. Сколько хочешь, берешь из дохода, сколько хочешь, обратно в дело пускаешь.

Поэтому Росстат, когда называет вам среднюю зарплату по больнице, не учитывает не только всякую мелюзгу, вроде ИП, но и крупных акул. Вообще. У них – доход, дивиденды, прибыль. Что угодно, только не зарплата.

Если бы эти деньги учитывались, “средняя зарплата” была бы много больше. Много. И все бы увидели реальный разрыв между тем, что получает большинство, и тем, сколько денег имеет 1% нашего населения.

Так что вы едите свои голубцы не с Абрамовичем. Максимум, с наемным директором вашего подразделения.

Просто уточнила, если кто не знал.