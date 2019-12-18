{ 18 декабря 2019 }

Оруэлловская реальность

Рубрики: [Фейсбук]  
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Быков, выступая на “Эхе”, и что-то говоря про Волошина:

“Господи, если б вы знали, как я страшно скучаю по этой мастерской, по этому дому, как я хочу туда поехать, увидеть этот берег из этого окна, как я хочу побывать в Коктебеле”.

Хочется, да нельзя. Оккупация!
Это очень смешной и очень грустный пример того, как человек, одержимый желанием соответствовать, “играть роль”, одержимый желанием аплодисментов со стороны вполне определенной публики, сам создает себе истинно оруэлловскую реальность – и в ней живет, жалуясь на нелепые ограничения.
Но Бог с ним, с Быковым. Он такой не один.
Дети!
Не будьте конформистами.
Конформизм – страшное зло, он уродует душу.
И помните, что в современном мире – в отличие от мира середины двадцатого века – самые давящие и калечащие конформистские катки пускает по вам уже не государство, а “хорошее общество”.
В мире без Ленина, Сталина, Гитлера, Мао и компании именно оно – самый главный тиран.

Дмитрий Ольшанский


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