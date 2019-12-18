Была в Ленинграде очень хорошая певица Мария Пахоменко.
Красивая, не по-советски стильная.
На ЦТ ее выпускали с какой-то дурацкой халой на голове и в нелепых кримпленовых костюмах — типичная передовая производственница.
Хотя внешне Пахоменко могла дать фору любой западной звезде.
Получив на конкурсе в Болгарии «Золотой Орфей», Пахоменко, как подобает советской исполнительнице, сразу позвонила в министерство культуры:
— У нас Гран-при, Гран-при!..
Высокопоставленный чиновник минкульта не знал, что такое Гран-при и строго ответил:
— Что ты кричишь? А первое место где?..
Это я о восхитительных временах, когда в искусстве рулили не деньги, а дремучие партийные мудаки