{ 18 декабря 2019 }

Гран-при

Рубрики: [Фейсбук]  

Была в Ленинграде очень хорошая певица Мария Пахоменко.

Красивая, не по-советски стильная.

На ЦТ ее выпускали с какой-то дурацкой халой на голове и в нелепых кримпленовых костюмах — типичная передовая производственница.

Хотя внешне Пахоменко могла дать фору любой западной звезде.

Получив на конкурсе в Болгарии «Золотой Орфей», Пахоменко, как подобает советской исполнительнице, сразу позвонила в министерство культуры:

— У нас Гран-при, Гран-при!..

Высокопоставленный чиновник минкульта не знал, что такое Гран-при и строго ответил:

— Что ты кричишь? А первое место где?..

Это я о восхитительных временах, когда в искусстве рулили не деньги, а дремучие партийные мудаки

Аркадий Кайданов


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