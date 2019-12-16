Отвратительное выступление Сокурова

Отвратительное выступление режиссера Сокурова на встрече с Путиным — насчет того, что у нас, мол, в Чечне что-то не так, а у Кадырова зачем награды, и в Ингушетии активные граждане по тюрьмам сидят etc. — и, разумеется, отвратительные аплодисменты всему этому со стороны «общественности».

Все это ровно так же ужасно, как были ужасны разговоры про плохого Саддама в 2003 году, а потом плохого Асада и плохого Каддафи в 2011 году, — и результат, если, не дай Бог, сокуровское недовольство имело бы шанс во что-нибудь воплотиться, был бы тот же самый.

Море крови.

Нашей, русской крови, не говоря уж о всех остальных.

В обсуждении Кавказа нужно сразу отставить глупое и паточное лицемерие сторонников воображаемой реальности.

В обозримом будущем там невозможен ни один из «идеалов» той или другой партии: ни государственный развод России и Чечни (даже обсуждение этой темы наказывается нашим УК; да и элит таких у нас нет), ни мифический «имперский русский порядок» с фантазийными новыми Ермоловыми и Барятинскими (поищите бесправных крестьян в солдаты, чтобы ими жертвовать; нет нужды таким образом связываться с Закавказьем, как в позапрошлом веке), ни уж тем более галлюциногенная «свобода и демократия» (даже обсуждать скучно и смешно).

А возможны там только два варианта.

Либо там царствует местный Асад, Саддам и Каддафи — со всеми издержками этого процесса, но зато нас происходящее почти не касается, это их собственное счастье или несчастье, кому как нравится.

Либо там образуется Дикое Поле — с теми самыми дорогими Сокурову активными гражданами, что ныне заперты в тюрьмах, в роли Бармалеев, с массовой работорговлей, публичными казнями христиан и терактами в наших самолетах и метро на деньги одной маленькой восточной страны (мы-то сейчас платим на Кавказе за отсутствие новостей, а вот она будет платить за их наличие).

И вот именно к этому второму варианту — ИГИЛ (запрещена в РФ) это называется, если что, — нас и подталкивает благородное сокуровское морализаторство.

А если и когда там в качестве «свободы» случится ИГИЛ — благородное «мировое сообщество», вместе с почтенными Сокуровыми, вдруг озаботится разными гуманитарными и антитеррористическими миссиями и… угадайте, кто будет умирать за их реализацию на земле, где нет русских, и где они уже точно не будут жить.

Американцы? Англичане? Французы? Родственники и друзья Сокурова?

Заново умиротворять Кавказ своими смертями будут русские призывники.

Не добровольцы, нет, дурных нема, а именно призывники, как это уже было в девяностые годы у нас и пять лет назад сами знаете где.

А благородная общественность будут отворачивать морды от их похорон и говорить о важной цивилизационной и альтруистической миссии во имя сохранения и развития мультикультурного сообщества.

И понятно почему.

Ведь грязная и бессмысленная война России с очень жестоким и сильным противником внутри своих границ будет мила и приятна всем заграничным обкомам.

Ущерба кому надо от нее — ноль, зато сколько радости, ведь весь ущерб — за наш счет.

Старая история, на самом деле.

У нас, кроме Сокурова, был еще и другой Александр — Невский.

И вот он-то как раз хорошо понимал, где России выгодно воевать (на западных границах, где противник помягче, а цена вопроса — стирание идентичности, хоть и не знал этого слова князь), а где — на всяком юго-востоке — полезно и поддержать худой мир с тогдашними активными гражданами, чтобы не стать их бессмысленной жертвой, а если и атаковать там, то не сейчас, а когда-нибудь в светлом будущем пятнадцатого века, когда изменится соотношение сил.

Князь до сих пор прав.

Смотрите внимательно на людей, которые рассказывают, что за Смоленском и Брянском нам нужна дружба-дружба-дружба, зато как только заходит речь о Кавказе или Китае, они вдруг становятся такие решительные, такие смелые, так ярко разоблачают врага.

Эти люди нас давно и прочно не любят.

Они любят только «мировое сообщество».

А нам они смерти хотят.