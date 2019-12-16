{ 16 декабря 2019 }

Красавчик Егор Жуков

Рубрики: [Фейсбук]  
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Егор Жуков внешне такой красавчик, что любому интервьюеру мужеского полу надо сто раз подумать, садясь с ним в кадр.

Ночью захохотал в голос, увидев с Жуковым хипстера с ДОЖДЯ.

Забыл фамилию этого чувака.

Раньше он на канале был сугубо по искусству.

Типа, “раньше он был городовой, теперь — музыкальный критик”, только наоборот.

Такой модный, с огромным коком.

Никогда не вызывал смех. А тут, на фоне безукоризненной внешности Жукова, чисто Йагупоп из «Королевства кривых зеркал»!

И еще вопрос его:

— Вы пожмете руку Кузьминову (ректор Вышки)?..

Ну, точно Йагупоп!

Задолбали своим попугайским “пожмете — не пожмете”!

Нормально, что Жуков не повелся, спокойно ответив:

— Конечно!..

Йагупоп так и остался со ртом, как у курицы попа.

Соседи, разбуженные в ночи моим диким гоготом, должно быть, решили, что со мной вообще все очень плохо.

О, вспомнил имя телезвезды — Денис Катаев!

Аркадий Кайданов


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