Красавчик Егор Жуков

Егор Жуков внешне такой красавчик, что любому интервьюеру мужеского полу надо сто раз подумать, садясь с ним в кадр.
Ночью захохотал в голос, увидев с Жуковым хипстера с ДОЖДЯ.
Забыл фамилию этого чувака.
Раньше он на канале был сугубо по искусству.
Типа, “раньше он был городовой, теперь — музыкальный критик”, только наоборот.
Такой модный, с огромным коком.
Никогда не вызывал смех. А тут, на фоне безукоризненной внешности Жукова, чисто Йагупоп из «Королевства кривых зеркал»!
И еще вопрос его:
— Вы пожмете руку Кузьминову (ректор Вышки)?..
Ну, точно Йагупоп!
Задолбали своим попугайским “пожмете — не пожмете”!
Нормально, что Жуков не повелся, спокойно ответив:
— Конечно!..
Йагупоп так и остался со ртом, как у курицы попа.
Соседи, разбуженные в ночи моим диким гоготом, должно быть, решили, что со мной вообще все очень плохо.
О, вспомнил имя телезвезды — Денис Катаев!