Люди генетически запрограммированы всего на 38 лет жизни

«Максимальная естественная продолжительность жизни человека составляет всего 38 лет, утверждают исследователи, которые нашли способ изменить продолжительность жизни вида на основании его ДНК», — сообщает Daily Mail.

“Ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований Содружества, национального научного агентства Австралии, разработали генетическую компьютерную модель, которая, по их утверждению, позволяет точно оценить, как долго могут прожить различные позвоночные — включая как живые, так и вымершие виды”, — говорится в статье.

“Опираясь на человеческий геном, исследователи обнаружили, что максимальная естественная продолжительность жизни людей составляет всего 38 лет, что соответствует антропологическим оценкам продолжительности жизни у ранних современных людей, — подчеркивается в публикации. — Ученые выявили, что максимальная продолжительность жизни неандертальца и денисовского человека составляла 37,8 года, как и у современного человека, жившего примерно в то же время. Причина, по которой средняя продолжительность жизни современного человека увеличилась более чем вдвое, связана с улучшением качества жизни и современной медицины, считают исследователи”.

Джонатан Чэдвик | Daily Mail