С международным днём футбола, друзья!

НЕ ТУДА!

(монолог футболиста Степана Пиджакова о причинах непопадания по воротам соперников на Евро-2012)

Я греков и поляков не люблю,

И не скрываю этот факт, чего там,

И потому я просто бил, и бью

И буду бить всегда по их воротам!

Но приключилась тут одна беда,

Которая во мне все обломала:

Я бить-то бил, да только не туда,

Верней – туда, но не туда попало.

И я не пил, поверьте, алкоголь,

Не нарушал спортивного режима,

Пока в дверях гостиницы «Бристоль»

Не встретилась мне девушка Гражина.

В тот миг она сосала не спеша

Жевательную мятную ириску,

И встрепенулась у меня душа,

И я забыл про Катьку-фигуристку!

«Джен добры, пан! – промолвила она, -

Я не за бардзо разумем по-русски…

Я предлагаю нам купить вина

И брать маленько для вина закуски…

Меня зовут Гражина, добры пан…»

И я в ответ на взгляд её задорный

Небрежно бросил: «Пиджаков Степан.

Я лучший бомбардир российской сборной.

Прости, Гражина, я безумно рад

По рюмке пропустить с тобой немедля,

Но наш дебильный тренер Адвокат

Считает, что футбол важней, чем ебля!»

И я ушел, надеясь, как всегда,

Перед игрой попасть на тренировку.

И я попал… да только не туда,

А в старую варшавскую «хрущевку».

Передо мною в душной полумгле

Гражина молча за столом сидела,

И там – свеча горела на столе,

Как написал Носков, «Свеча горела…»

Мне в этот миг никто не мог помочь:

Ни Мавлюченко, ни Алан Забоев…

Уста – рубины, брови, словно ночь,

Крутой изгиб над стройною ногою,

Пылающий желаньем тонкий стан,

И от ресниц, как крылья птицы, тени…

Я, суперфорвард Пиджаков Степан,

Как мальчик, повалился на колени.

Гражина, распахнув свои глаза,

Промолвила: «Ни, хлопчик, так не катит!»

Я вытащил бумажник и сказал:

«Здесь триста злотых, я, надеюсь, хватит?»

«А можно больше?» – «Больше нет, клянусь

Своими драгоценными ногами.

Поверь, Гражина, я сейчас не жмусь,

Нас «Газпромнефть» не балует деньгами!

На биржах мира непростой момент,

Россию эта хрень заколебала:

Ты знаешь, что у нефти марки Brent

Цена за баррель утром вновь упала!»

И с этими словами, как в бреду,

Отпущенной упругою пружиной

Я распрямился на свою беду

И овладел красавицей Гражиной!

И в этот миг безумия, когда

Мы с ней слились, как пара капель воска,

Воскликнула полячка: «Не туда!

Ты не туда попал! О, Матка Боска!»

Не в силах превозмочь своей любви,

Испытывая в теле вдохновенье,

Я продолжал движения свои,

Купаясь в женских криках удивленья.

Минута длилась, словно целый век,

Пока она не вымолвила внятно:

«Какой Вы интересный человек,

Попали не туда, но так приятно!

Отныне, чтобы знали Вы, Степан,

Я – чаровница, ведьма, но не курва,

И Вам за то, что Вы чудовый пан,

Я наколдую добже и культурно

Чтоб Вы, мий пан, на долгие года

У вас в России или за границей

Все время попадали не туда

На радосч всяким розным чаровницам!»

И посмотрев мне между ног любя,

На крыльях унеслась она красиво,

И сразу обнаружил я себя

На поле в матче Чехия – Россия.

Во мне кипел мальчишечий задор,

Когда прицелившись небезуспешно,

Семь раз я по воротам бил в упор

И попадал… но не туда, конечно.

Потом случилась с Польшей ерунда,

Хотя рубились с ними мы до смерти,

А то, что попадал я не туда -

Так в этом нет моей вины, поверьте!

Про греков я вообще не говорю,

Я рвался к их воротам, между прочим,

А кто не видел это, повторю:

– Я бил, но попадал туда не очень.

Потом я не попал и в самолет,

Сказать об этом не хватает мата.

Кто Гоголя читал – меня поймёт:

Во всём полячка-ведьма виновата!